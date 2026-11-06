பங்குச்சந்தை: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி உயர்வுடன் வர்த்தகம்! ஐடி பங்குகள் லாபம்!
இன்றைய பங்குச்சந்தை வர்த்தக நிலவரம் பற்றி...
பங்குச்சந்தை வர்த்தகம்... - ANI
பங்குச்சந்தைகள் நேற்று நல்ல லாபத்துடன் முடிவடைந்த நிலையில் இன்றும் (நவ. 6) உயர்வுடன் தொடங்கி வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் இன்று காலை 79,413.66 என்ற புள்ளிகளில் தொடங்கிய நிலையில் காலை 10.15 மணியளவில் சென்செக்ஸ் 547.79 (0.69%) புள்ளிகள் உயர்ந்து 79,857.80 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது.
அதேபோல தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 111.20 (0.45%) புள்ளிகள் உயர்ந்து 24,647.80 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
தகவல் தொழில்நுட்பப் பங்குகள் இன்று உயர்ந்ததாலும் அமெரிக்க தேர்தல் முடிவுகள் எதிரொலியாலும் பங்குச்சந்தை குறியீடுகள் இன்று நேர்மறையில் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
நிஃப்டி50-ல் ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸ்ரீராம் ஃபைனான்ஸ், ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் ஆகியவை அதிக சரிவைச் சந்தித்தன.
நிஃப்டி மிட்கேப் 100, நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் 100 முறையே 0.93 சதவீதம், 1.54 சதவீதம் சரிந்தன.
நிஃப்டி ஐடி பங்குகள் 1 சதவீதம் உயர்ந்தது. நிஃப்டி மெட்டல், ரியல் எஸ்டேட், பொதுத்துறை வங்கிகள், எண்ணெய் & எரிவாயு பங்குகள் சரிவைச் சந்தித்து வருகின்றன.
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 94.49 ஆகத் தொடங்கியுள்ளது.
Summary
Stock Market: Sensex gains 500 pts, Nifty near 24,600
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