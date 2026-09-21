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வாரத்தின் தொடக்க நாளில் ஏற்றம் கண்ட சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!

சென்செக்ஸ் 564.03 புள்ளிகள் உயர்ந்து 74,858.99 புள்ளிகளாகவும், நிஃப்டி 67.90 புள்ளிகள் அதிகரித்து 23,414.30 புள்ளிகளாக நிலைபெற்றது.

கோப்புப் படம்

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மும்பை: கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு, புதிய வெளிநாட்டு நிதி வரவு மற்றும் ஆசியப் பங்குகளில் ஏற்பட்ட நேர்மறையான போக்கு ஆகியவற்றால், பங்குச் சந்தைக் குறியீடுகளான சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி ஏற்றத்துடன் நிறைவடைந்தன.

30 பங்குகளைக் கொண்ட சென்செக்ஸ், காலை நேர வர்த்தகத்தில் 448.32 புள்ளிகள் உயர்ந்து 74,743.28 புள்ளிகளாகவும், 50 பங்குகளைக் கொண்ட நிஃப்டி 50.3 புள்ளிகள் உயர்ந்து 23,396.70 ஆக வர்த்தகமானது. வர்த்தக முடிவில், சென்செக்ஸ் 564.03 புள்ளிகள் உயர்ந்து 74,858.99 புள்ளிகளாகவும், 50 பங்குகளைக் கொண்ட நிஃப்டி 67.90 புள்ளிகள் அதிகரித்து 23,414.30 புள்ளிகளாக நிலைபெற்றது.

தொடர்ந்து 4வது நாளாக நிஃப்டி உயர்ந்து 23,414.30 புள்ளிகளாக நிலைபெற்றது.

சென்செக்ஸில் அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் பங்குகள் 4.11 சதவீதம் உயர்ந்தன. டெக் மஹிந்திரா, ஐடிசி, இன்டர்குளோப் ஏவியேஷன், ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ், சன் பார்மா, எச்.சி.எல் டெக் மற்றும் ட்ரென்ட் உள்ளிட் பங்குகள் உயர்ந்தும் மறுபுறம் இன்ஃபோசிஸ், அதானி போர்ட்ஸ், பார்தி ஏர்டெல் மற்றும் பவர் கிரிட் ஆகிய பங்குகள் சரிந்தன.

தரவுகளின் அடிப்படையில், வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் வெள்ளிக்கிழமையன்று ரூ. 599.54 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளை வாங்கியுள்ளனர்.

ஆசிய சந்தையில், தென் கொரியாவின் கோஸ்பி, ஷாங்காயின் எஸ்எஸ்இ காம்போசிட் குறியீடு மற்றும் ஹாங்காங்கின் ஹாங் செங் குறியீடு ஆகியவை நேர்மறையான நிலையில் வர்த்தகமானது.

கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமையன்று அமெரிக்க சந்தை உயர்வுடன் முடிவடைந்தன.

ஆரம்ப வர்த்தகத்தில் ஆசிய சந்தைகள் உயர்வுடன் வர்த்தகமானது. தென் கொரியாவின் கோஸ்பி 1 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்த நிலையில், ஜப்பானில் தேசிய பொது விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது.

உலகளாவிய பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய், பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 2.25 சதவீதம் சரிந்து 101.5 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.

Summary

Market benchmark indices Sensex and Nifty climbed up on Monday amid cooling crude oil prices, fresh foreign fund inflows.

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