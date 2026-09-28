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400 மெகாவாட் சோலார் பேனல் விநியோக ஒப்பந்தத்தை கைப்பற்றிய விக்ரம் சோலார்!

சூரிய மின் திட்டங்களின் தொகுப்பிற்காக, 400 மெகாவாட் பேனல்களை விநியோகத்திற்கான ஒப்பந்தத்தைப் கையகப்படுத்தியது விக்ரம் சோலார்.

விக்ரம் சோலார்

Published On :

புதுதில்லி: மகாராஷ்டிரத்தில் உருவாக்கப்பட்டு வரும் சூரிய மின் திட்டங்களின் தொகுப்பிற்காக, 400 மெகாவாட் பேனல்களை விநியோகத்திற்கான ஒப்பந்தத்தைப் கையகப்படுத்தியதாக விக்ரம் சோலார் இன்று அறிவித்தது.

2026 அக்டோபர் முதல் விக்ரம் சோலார் இந்த பேனல்களை வழங்கும்.

இது குறித்து சோலார் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநரான ஞானேஷ் சௌத்ரி தெரிவித்ததாவது:

எம்.எஸ்.கே.வி.ஒய். 2.0 ஆகிய திட்டங்கள் மூலம், இந்தியாவின் தூய்மையான எரிசக்தி பயணத்தின் ஒரு முக்கிய பரிணாம வளர்ச்சியை நிறுவனம் மேற்கொண்டது.

மகாராஷ்டிரத்தில் இந்த பேனல்களை வழங்குவது குறித்தும், விக்ரம் சோலாரின் நிறுவனத்தின் மேம்பட்ட ஜி12ஆர் டாப்கான் (TOPCon) தொழில்நுட்பத்தின் மீதும், பரவலாக உள்ள சூரிய மின் திட்டங்களை ஆதரிக்கும் எங்கள் திறனின் மீதும் உள்ள நம்பிக்கையை இது பிரதிபலிக்கிறதாக உள்ளது.

Summary

Vikram Solar on Monday said that it has secured a 400 MW module supply orde.

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