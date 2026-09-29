டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு மாற்றமின்றி ரூ. 95.95 ஆக நிறைவு!
இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், ரூபாயின் மதிப்பு டாலர் ஒன்றுக்கு ரூ. 96 என்ற நிலைக்கு சற்று மேலே, பெரிய மாற்றமின்றி நிலைபெற்றது.
இந்திய ரூபாய் | கோப்புப் படம்
மும்பை: அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெறலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பால் கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட சரிவு மற்றும் ஆர்பிஐ-யின் தலையீடு உள்ளிட்டவையால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், ரூபாயின் மதிப்பு டாலர் ஒன்றுக்கு ரூ. 96 என்ற நிலைக்கு சற்று மேலே, பெரிய மாற்றமின்றி நிலைபெற்றது.
உள்ளூர் இறக்குமதியாளர்களுக்கு டாலருக்கான தேவை வலுவடைந்து வருவதால், ரூபாயின் மதிப்பு உயர்வுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 96.03 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகான வர்த்தகத்தில் சரிந்து, வர்த்தகத்தின் இடையே ரூ. 96.15 என்ற குறைந்தபட்ச நிலையை எட்டியது. வர்த்தக முடிவில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.95 ஆக நிலைபெற்றது. இது அதன் முந்தைய நாள் வர்த்தக முடிவை விட 2 காசுகள் அதிகமாகும்.
நேற்று, ரூபாயின் மதிப்பு இரண்டு வாரங்களில் இரண்டாவது முறையாக ரூ. 96 என்ற நிலையை கடந்தது, பிறகு 22 காசுகள் சரிந்து, டாலருக்கு நிகராக ரூ. 95.97 என்ற அளவில் நிலைபெற்றது.
Summary
The rupee settled on a psychologically important 96 per dollar level.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.