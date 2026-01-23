யுபிஎஸ்சி

யுபிஎஸ்சி முதன்மைத் தேர்வில் உள்ள விருப்பப் பாடங்கள்!

யுபிஎஸ்சி முதன்மைத் தேர்வில் உள்ள விருப்பப் பாடங்கள் குறித்து...
Updated on
1 min read

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுபவர்கள் விரிவாக விடையளிக்கும் முதன்மைத் தேர்வுக்குத் தகுதி பெறுவர்.

முதன்மைத் தேர்வில் இரண்டு தகுதித் தாள்கள் உள்பட மொத்தம் 9 தாள்கள் இடம்பெற்றிருக்கும். அதில் இரண்டு விருப்பப் பாடத் தாள்கள் அடங்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடங்களில் தேர்வர்கள் தங்களுக்கு பிடித்தமான பாடத்தினை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பாடத்தில் இரண்டு தாள்கள் விரிவாக எழுத வேண்டியிருக்கும்.

யுபிஎஸ்சி முதன்மைத் தேர்வில் 20-க்கும் அதிகமான பாடங்கள் தேர்வர்களுக்காக விருப்பப் பாடத் தெரிவுகளாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

யுபிஎஸ்சி முதன்மைத் தேர்வில் உள்ள விருப்பப் பாடங்கள் பின்வருமாறு,

(i) Agriculture

(ii) Animal Husbandry and Veterinary Science

(iii) Anthropology

(iv) Botany

(v) Chemistry

(vi) Civil Engineering

(vii) Commerce and Accountancy

(viii) Economics

(ix) Electrical Engineering

(x) Geography

(xi) Geology

(xii) History

(xiii) Law

(xiv) Management

(xv) Mathematics

(xvi) Mechanical Engineering

(xvii) Medical Science

(xviii) Philosophy

(xix) Physics

(xx) Political Science and International Relations

(xxi) Psychology

(xxii) Public Administration

(xxiii) Sociology

(xxiv) Statistics

(xxv) Zoology

(xxvi) Literature of any one of the following languages:

Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu and English.

Summary

Regarding the optional subjects in the UPSC main examination...

யுபிஎஸ்சி தேர்வில் உள்ள நிலைகள், மதிப்பெண்கள் விவரம்!

