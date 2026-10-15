சாட்சியாபுரம் பகுதியில் நாளை மின்தடை
சிவகாசியை அடுத்த சாட்சியாபுரம் பகுதியில் சனிக்கிழமை (ஆக்.17) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
சிவகாசியை அடுத்த சாட்சியாபுரம் பகுதியில் சனிக்கிழமை (ஆக்.17) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து சிவகாசி மின் வாரிய செயற்பொறியாளா் பாபநாசம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
இ.எஸ்.ஐ., சாட்சியாபுரம் துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், ஆனையூா், கிச்சநாயக்கன்பட்டி, லட்சுமியாபுரம், அய்யம்பட்டி, மாரனேரி, பெரியபொட்டல்பட்டி, போடு ரெட்டியபட்டி, சாட்சியாபுரம், தொழிற்பேட்டை, இ.பி.குடியிருப்பு, அய்யப்பன் குடியிருப்பு, அய்யனாா்குடியிருப்பு, சித்துராஜபுரம், வேலாயுதம் சாலை, இதன் சுற்றுப் பகுதிகளில் அன்று காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் வினியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.
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