ட்ரை புரூட்ஸ் கொழுக்கட்டை
முதலில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர், உப்பு, சிறிதளவு எண்ணெய் சேர்த்து கொதித்தவுடன் அரிசி மாவைப் போட்டு கலந்து கெட்டியாக்கவும்.
ட்ரை புரூட்ஸ் கொழுக்கட்டை
தேவையான பொருள்கள்:
அரிசி மாவு - 1 கிண்ணம்
பேரீச்சம்பழம், முந்திரி, பாதாம், கருப்புத் திராட்சை, பிஸ்தா -தலா 10
வெல்லம் - கால் கிண்ணம்
பொட்டுக்கடலை - 4 தேக்கரண்டி
உப்பு, எண்ணெய் - தேவையான அளவு
செய்முறை:
முதலில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர், உப்பு, சிறிதளவு எண்ணெய் சேர்த்து கொதித்தவுடன் அரிசி மாவைப் போட்டு கலந்து கெட்டியாக்கவும். பிறகு உருண்டைகளாக வைத்துக் கொள்ளவும். பிறகு முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா, பொட்டுக்கடலை அனைத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொரகொரப்பாக அரைக்கவும். அதில் பேரீச்சம்பழம், திராட்சை, வெல்லம் சேர்த்து மறுபடியும் கொர கொரப்பாக அரைக்கவும். இதுதான் நாம் கொழுக்கட்டைக்கு உள்ளே வைக்கப் போகின்ற பூரணம்.
அரிசி மாவு உருண்டைகளை எடுத்து அதைக் கையிலேயே கிண்ணம் போல் செய்து கொள்ள வேண்டும். அதில் நாம் செய்து வைத்துள்ள பூரணத்தைப் போட்டு தேவையான வடிவத்தில் அதனை மடித்துக் கொள்ளவேண்டும். பிறகு இட்லிப் பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி இந்தக் கொழுக்கட்டைகளை ஆவியில் வேக வைத்து எடுத்தால் போதும்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
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