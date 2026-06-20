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தெரியுமா?

கிழக்காசிய நாடான தென்கொரிய கிராமங்களில், குதிரைகளை அடக்கி கயிறு கட்டும் போட்டி பிரபலம்.

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குதிரை - Center-Center-Coimbatore

Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கிழக்காசிய நாடான தென்கொரிய கிராமங்களில், குதிரைகளை அடக்கி கயிறு கட்டும் போட்டி பிரபலம்.

திமிறி ஓடும் குதிரையின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, அடக்கி, கயிறு கட்டி நிறுத்துபவர்கள் வெற்றிபெற்றவர்களாக அறிவிக்கப்படுவர்.

-ஆ.கோலப்பன், நாகர்கோவில்.

ஆமை வேகம்

ஆமை வேகம் என்று மெதுவாகச் செல்பவர்களைச் சொல்கிறோம். ஆனால், ஆமை தண்ணீரில் மணிக்கு 32 கி.மீ. வேகத்தில் நீந்தும் ஆற்றல் கொண்டது. மனிதனின் நீச்சல் வேகமோ மணிக்கு 16 கி.மீ. தான்.

தடை!

பின்லாந்தில் டொனால்ட் டக் காமிக்ஸ் மற்றும் படங்கள் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. டொனால்ட் டக் பேண்ட் அணியாததுதான் அதுக்குக் காரணம் என்று கூறிவிட்டனர்.

-நெ.இராமகிருஷ்ணன், சென்னை.

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