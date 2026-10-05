The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு: மூவருக்குப் பகிர்ந்தளிப்பு!நாளை முதல் எரிபொருள் கூடுதல் கட்டணத்தை உயர்த்தும் இண்டிகோ! எஸ்ஐஆர் விவகாரம்: ஞானேஷ் குமாரை இடைநீக்கம் செய்ய உத்தரவிட உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு!சென்னை பூங்காவிலிருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு ரயில்கள் இயக்கம்!ஜூலையிலேயே சதி! கட்டடம் அல்லது விமானத்தின் மீது மோத திட்டம்! ப்ளைதுபை துணை விமானி வாக்குமூலம்பிளேக் தொற்றுக்கு பலியான ரஷிய ஆய்வாளர்! ஆய்வக குழாய் வெடித்து பரவியதா? அதிர்ச்சித் தகவல்பட்டினப்பாக்கம் தலைமைச் செயலகத்தை எதிர்த்த வழக்கு வாபஸ்!திட்ட தலைவர் தற்கொலை குறிப்பில் ஞானேஷ் குமார் பெயர்! 2006 கேரள லஞ்ச முறைகேடு வழக்கு! குரூப் 4 தேர்வு அறிவிப்பு நாளை வெளியாகிறது! 10,000 பணியிடங்கள் நிரப்ப வாய்ப்பு

மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு: மூவருக்குப் பகிர்ந்தளிப்பு!

மருத்துவத் துறைக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

nobel prize

கார்ல் டெய்சோர்த், பீட்டர் ஹெகிமான், ஜார்ஜ் நகேல் - படம்: எக்ஸ்

Published On :

2026 ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத் துறைக்கான நோபல் பரிசு கார்ல் டெய்சோர்த், பீட்டர் ஹெகிமான், ஜார்ஜ் நகேல் ஆகியோருக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது.

ஒளி-தூண்டல் அயனி சேனல்கள் மற்றும் ஆப்டோஜெனெடிக்ஸ் குறித்த கண்டுபிடிப்புகளுக்காக, 2026-ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுளளது.

மூளையானது நினைவுகள், உணர்வுகள் மற்றும் செயல்படும் விதத்தை எவ்வாறு உருவாக்குகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது ஆராய்ச்சியாளர்களின் நீண்டகால லட்சியமாக இருந்து வந்தது.

உயிருடன் இருக்கும் மூளையில் உள்ள தனிப்பட்ட நரம்பு செல்களின் செயல்பாட்டை இயக்கவும் (On), நிறுத்தவும் (Off) வழிவகுக்கும் ஆப்டோஜெனெடிக்ஸ் (Optogenetics) என்ற தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கும் கண்டுபிடிப்புகளுக்காக கார்ல் டெய்சோர்த், பீட்டர் ஹெகிமான், ஜார்ஜ் நகேல் ஆகிய மூவருக்கு 2026 ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத் துறைக்கான நோபல் பரிசு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது.

மூளையின் மர்மங்களை வெளிக்கொணர்வதற்காக இந்த முறையானது, தற்போது உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆய்வகங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஒளியை பயன்படுத்தி மூளையின் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தும் கண்டுபிடிப்புக்காகவும், மூவருக்கு நோபல் பரிசு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது.

ஆண்டுதோறும், இயற்பியல், வேதியியல், மருத்துவம், இலக்கியம், பொருளாதாரம் ஆகிய துறைகளில் முக்கிய பங்களிப்பை ஆற்றியவா்களுக்கும் அமைதிக்காக பாடுபட்டவா்களுக்கும் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The 2026 Nobel Prize in Medicine is jointly awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உடற்கூறு மருத்துவம்

200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உடற்கூறு மருத்துவம்

5 முறை பரிந்துரைத்தும் மகாத்மா காந்திக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படாதது ஏன்?

5 முறை பரிந்துரைத்தும் மகாத்மா காந்திக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படாதது ஏன்?

முத்தூஸ் மருத்துவமனையில் 3 புதிய மருத்துவத் துறைகள் தொடக்கம்

முத்தூஸ் மருத்துவமனையில் 3 புதிய மருத்துவத் துறைகள் தொடக்கம்

மதுரை ஆட்சியர் பீட்டர் பாண்டியனும் அரசி மீனாட்சியின் திருவிளையாடலும்!

மதுரை ஆட்சியர் பீட்டர் பாண்டியனும் அரசி மீனாட்சியின் திருவிளையாடலும்!

விடியோக்கள்

முதல்வர் நாற்காலியின் நான்கு கால்களும் ஊழல் கால்கள்தான்! - பரந்தாமன் பேட்டி | DMK | TVK

முதல்வர் நாற்காலியின் நான்கு கால்களும் ஊழல் கால்கள்தான்! - பரந்தாமன் பேட்டி | DMK | TVK

”எந்த துண்டுச்சீட்டும் வரவில்லை!” பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் | TVK

”எந்த துண்டுச்சீட்டும் வரவில்லை!” பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் | TVK