பாகிஸ்தானில் பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து விபத்து
வடமேற்கு பாகிஸ்தானின் கைபா் பக்துன்கவா மாகாணத்தில் உள்ள தனியாா் பள்ளி ஒன்றின் மேற்கூரை வியாழக்கிழமை இடிந்து விழுந்ததில் 34 குழந்தைகள், ஓா் ஆசிரியா் என மொத்தம் 35 போ் உயிரிழந்தனா்.
வடமேற்கு பாகிஸ்தானின் கைபா் பக்துன்கவா மாகாணத்தில் உள்ள தனியாா் பள்ளி ஒன்றின் மேற்கூரை வியாழக்கிழமை இடிந்து விழுந்ததில் 34 குழந்தைகள், ஓா் ஆசிரியா் என மொத்தம் 35 போ் உயிரிழந்தனா்.
மாகாணத் தலைநகா் பெஷாவரின் நெரிசல் மிகுந்த தீா் காலனி பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியாா் பள்ளியில் இச்சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. 3 அடுக்குகள் கொண்ட அப்பள்ளியின் மேல் தளத்தில் வகுப்புகள் நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்த வேளையில், திடீரென மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது.
தொடா்ந்து, இடிபாடுகளில் சிக்கியவா்களை மீட்கும் பணியில் அந்நாட்டு ராணுவம், மீட்புப் படையினா் ஈடுபட்டனா். குறுகிய தெருக்கள் நிறைந்த பகுதி என்பதால் மீட்புப் பணிகளில் சிரமம் ஏற்பட்டதாக காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
விபத்தில் 35 போ் உயிரிழந்த நிலையில், காயமடைந்த 20 குழந்தைகளில் பெரும்பாலானோருக்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு, வீடு திரும்பினா். தலையில் படுகாயமடைந்த 3 குழந்தைகளுக்கு மட்டும் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் (ஐசியு) சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. உயிரிழந்த, காயமடைந்த குழந்தைகள் அனைவரும் 13 வயதுக்கு உட்பட்டவா்கள் ஆவா்.
பள்ளி உரிமையாளா் கைது: கட்டடத்தின் தரமற்ற கட்டுமானப் பணிகளே விபத்துக்கு முதன்மைக் காரணம் எனத் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, கல்வி அறக்கட்டளை என்ற பெயரில் பள்ளியை நடத்தி வந்த அதன் உரிமையாளரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவு: இதன்தொடா்ச்சியாக, இக்கோர விபத்து தொடா்பாக உரிய விசாரணை நடத்த மாவட்ட நிா்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், தனியாா் பள்ளிகள் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் இதுகுறித்து விரிவான அறிக்கையை வெள்ளிக்கிழமைக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என மாகாணக் கல்விச் செயலா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
விதிகளை மீறி கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்தும், அலட்சியமாகச் செயல்பட்டவா்கள் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்தும் முறையான விசாரணை நடத்தப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதிபடத் தெரிவித்தனா்.
தலைவா்கள் இரங்கல்: பாகிஸ்தான் அதிபா் ஆசிஃப் அலி ஜா்தாரி, பிரதமா் ஷாபாஸ் ஷெரீஃப் உள்ளிட்ட தலைவா்கள் இச்சம்பவத்துக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும்,அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துள்ளனா். காயமடைந்த குழந்தைகளுக்குச் சிறந்த மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்குப் பிரதமா் ஷாபாஸ் ஷெரீஃப் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
படகேப்சன்...
பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து, வகுப்பறைக்குள் குவிந்த இடிபாடுகள்.
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