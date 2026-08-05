Dinamani
பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தினார் வைகோ: மதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் புதுச்சேரியில் அமைச்சர்களுக்குத் துறைகள் ஒதுக்கீடு! டாஸ்மாக் கடைகளில் இனி ரசீது கொடுக்க வேண்டும்: உயர்நீதிமன்றம்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி வீடு திட்டமாக மாறியுள்ளது கலைஞர் கனவுத் திட்டம்! திருமாவளவன்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி எனும் பெயரை மட்டும் கொண்டுள்ள வெற்று அறிக்கை - சீமான் விமர்சனம்ஆர்பிஐ-யின் முடிவு எதிரொலி: ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து 95.15 ஆக நிறைவு!வட்டி விகிதத்தில் எவ்வித மாற்றமில்லை என்ற அறிவிப்பால் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி உயர்வு!2026-ல் மட்டும் 56 பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றிய ஈரான்! தொல்லியல் துறைக்கு ரூ.1 கோடி போதுமா? பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுபள்ளிக் கல்வித் துறை நிதி குறைப்பு! பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுதமிழ்நாடு பட்ஜெட்: மாற்றம் என்று சொன்னது பெயர் மாற்றத்தைத் தானா? - கனிமொழி
/
செங்கல்பட்டு

திருவளா்ச்சேரி ஐயனாரப்பன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா

மதுராந்தகம் அடுத்த திருவளா்ச்சேரி ஐயனாரப்பன் சமேத பூரணி, பொற்கலை மற்றும் வீரபத்திரன் திருக்கோயிலில் ஆடித் திருவிழா நடைபெற்றது.

News image

சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஐயனாரப்பன்.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 12:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுராந்தகம் அடுத்த திருவளா்ச்சேரி ஐயனாரப்பன் சமேத பூரணி, பொற்கலை மற்றும் வீரபத்திரன் திருக்கோயிலில் ஆடித் திருவிழா நடைபெற்றது.

கோயிலில் உள்ள அனைத்து சுவாமிகளுக்கும் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. நண்பகல் மேளதாளம் முழங்க, சுமங்கலி பெண்கள் ஊா்வலமாக வந்து சப்த கன்னியா்களுக்கு கூழ்வாா்த்தல், அன்னதானம் வழங்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகல் நடைபெற்றது. திருவளா்ச்சேரி சுற்றியுள்ள 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் அம்மனை வழிபட்டனா். இரவு 7 மணிக்கு கோயில் வளாகத்தில் பக்தி நாடகம் நடைபெற்றது. நிகழ்வுகளுக்கான ஏற்பாடுகளை கிராம பொதுமக்களும், விழாக்குழுவிரும் செய்து இருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரபுரம் கோயிலில் ஆடித் தவசு திருவிழா

ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரபுரம் கோயிலில் ஆடித் தவசு திருவிழா

பரமக்குடி தா்மசாஸ்தா கோயிலில் ஆடித் திருவிழா

பரமக்குடி தா்மசாஸ்தா கோயிலில் ஆடித் திருவிழா

காஞ்சிபுரம் பரஞ்சோதி அம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா

காஞ்சிபுரம் பரஞ்சோதி அம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா

பெரியபாளையம் பவானியம்மன் கோயில் ஆடித் திருவிழா

பெரியபாளையம் பவானியம்மன் கோயில் ஆடித் திருவிழா

விடியோக்கள்

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget