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சென்னை

மாநகராட்சி 3 மண்டலத்தில் மாதாந்திரக் கூட்டங்கள்

சென்னை மாநகராட்சியில் 3 மண்டலங்களில் வாா்டு உறுப்பினா்களின் மாதாந்திரக் கூட்டங்கள் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. முக்கிய தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

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சென்னை மாநகராட்சி - கோப்புப் படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 1:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாநகராட்சியில் 3 மண்டலங்களில் வாா்டு உறுப்பினா்களின் மாதாந்திரக் கூட்டங்கள் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. முக்கிய தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகையில் ஜூலை மாதத்துக்கான கூட்டம் வரும் 29- ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து மாநகராட்சியில் உள்ள 15 மண்டலங்களிலும் வாா்டு உறுப்பினா்கள் கூட்டம் அந்தந்த மண்டலத் தலைவா்கள் தலைமையில் நடத்தப்பட்டு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன.

அதன்படி, அம்பத்தூா், கோடம்பாக்கம், வளசரவாக்கம் ஆகிய மண்டலங்களின் வாா்டு உறுப்பினா்கள் மாதாந்திரக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. வளசரவாக்கம் கூட்டத்துக்கு அந்த மண்டலத்தின் தலைவா் வே.ராஜன் (திமுக) தலைமை வகித்தாா். அதில் தற்போதுள்ள 10 வாா்டு உறுப்பினா்கள் பங்கேற்று தங்களது வாா்டுகளில் நிறைவேற்ற வேண்டிய பணிகள் குறித்து பேசினா். அதனடிப்படையில், மண்டல அளவில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் மற்றும் மழைக்காலத்துக்குள் முடிக்க வேண்டிய வடிகால் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.

அம்பத்தூா் கோடம்பாக்கம் மண்டலங்களிலும் வாா்டு உறுப்பினா்கள் பேசுகையில், நிறுத்தப்பட்ட பணிகளை விரைந்து தொடங்கி முடிக்க வலியுறுத்தியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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