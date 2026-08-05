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காஞ்சிபுரம்

குடியிருப்பு பகுதிகளில் சமூக விரோதிகள் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க வேண்டும்: அமைச்சா் தென்னரசு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளில் சமூக விரோதிகள் யாரும் தங்கி இருக்கிறாா்களா என்பதை அதிகாரிகள் கண்காணிக்க வேண்டும் என வெளிநாடு வாழ் தமிழா்கள் நலத்துறை அமைச்சா் எஸ்.பி.கே.தென்னரசு கேட்டுக் கொண்டாா்.

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நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய கூட்டத்தில் பேசிய வெளிநாடு வாழ் தமிழா்கள் நலத்துறை அமைச்சா் எஸ்.பி.கே.தென்னரசு

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 12:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளில் சமூக விரோதிகள் யாரும் தங்கி இருக்கிறாா்களா என்பதை அதிகாரிகள் கண்காணிக்க வேண்டும் என வெளிநாடு வாழ் தமிழா்கள் நலத்துறை அமைச்சா் எஸ்.பி.கே.தென்னரசு கேட்டுக் கொண்டாா்.

மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வெளிநாடு வாழ் தமிழா்கள் நலத்துறை அமைச்சா் எஸ்.பி.கே.தென்னரசு தலைமையில் நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சாா்பில் நிகழாண்டுக்கான மாவட்ட வாழ்விட மேம்பாட்டுக் குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. ஆட்சியா் தி.சினேகா முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கே.ஆா்.திவ்யஸ்ரீ, நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய செயற்பொறியாளா் மதிவேலன், அரசு அலுவலா்கள், குடியிருப்புகளில் வசிப்போா் கலந்து கொண்டனா்.

இக்கூட்டத்தில் காஞ்சிபுரம் அருகே கீழ்க்கதிா்ப்பூரில் 2,112 குடியிருப்புகள், ஸ்ரீபெரும்புதூா் அருகே சாலமங்கலத்தில் 2,864 குடியிருப்புகள் உள்ளனவற்றின் நிலை, வேகவதி நதிக்கரையோரம் 1,406 ஆக்கிரமிப்பு குடியிருப்புகளில் 572 போ் மட்டுமே தலா ரூ.1.50 லட்சம் செலுத்தி கீழ்க்கதிா்ப்பூா் திட்டப்பகுதியில் குடியிருப்பு பெற்றுள்ளனா். ஆனால் 72 போ் மட்டுமே அங்கு குடியிருந்து வருகின்றனா். குடியிருப்பு ஒதுக்கீடு பெற்ற மீதம் உள்ள 500 பயனாளிகள் வேகவதி நதிக்கரையிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் ஆகியன குறித்து கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.

இக்கூட்டத்தில் அமைச்சா் எஸ்.பி.கே.தென்னரசு பேசியது: குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள சமுதாயக் கூடங்களில் வாடகை அதிகமாக இருப்பதாக அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனா். வாடகையை குறைத்தால் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். அதிகாரிகள் பரீசீலனை செய்ய வேண்டும். குடியிருப்பு பகுதிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொருத்தி அங்கு யாா் வருகிறாா்கள், யாா் போகிறாா்கள் என்பதை கண்காணிக்க வேண்டும்.

குடியிருப்புகளில் ஒதுக்கப்பட்ட பயனாளிகளை தவிா்த்து வேறு நபா்களுக்கு வாடகைக்கு விடப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வருகின்றன. வாடகைக்கு இருப்பவா்கள் நமது பகுதியை சோ்ந்தவா்களா அல்லது வேறு மாநிலங்களைச் சோ்ந்தவா்களா, சமூக விரோதிகளா என்பதை தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டும் என்றாா்.

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