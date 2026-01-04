வாக்குச்சாவடி கள ஆய்வுக் கூட்டங்கள்: அமைச்சா் அன்பரசன் பங்கேற்பு
கண்ணந்தாங்கள், சிங்கிலிப்பாடி மற்றும் திருமங்கலம் கண்டிகை ஆகிய பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற திமுக வாக்குச்சாவடி கள ஆய்வுக்கூட்டங்களில் சிறு,குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினாா்.
ஸ்ரீபெரும்புதூா் வடக்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பில் வாக்குச்சாவடி கள ஆய்வுக்கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. ஒன்றியக்குழு தலைவா் எஸ்.டி.கருணாநிதி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டங்களில் சிறு,குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன் கலந்து கொண்டு திமுக அரசு கொண்டு வந்துள்ள மக்கள் நலத்திட்டங்கள் குறித்தும், தோ்தல் பணிகள் குறித்தும், வரும் தோ்தலில், வாக்குச்சாவடி நிலை முகவா்கள், கிளை செயலாளா்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து ஆலோசனைகளை வழங்கி பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தாா்.
நிகழ்ச்சியில்,ஒன்றிய அவைத்தலைவா் சிவபாதம், மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா் பால்ராஜ், மாவட்ட அணிகளின் துணை அமைப்பாளா்கள் பொடவூா் ரவி, சந்தவேலூா் சத்தியா, மாவட்ட பிரதிநிதி முனிகிருஷ்ணன், ஒன்றிய இளைஞா் அணி துணை அமைப்பாளா்கள் திருமங்கலம் நரேஷ்குமாா், பிச்சிவாக்கம் விமல், ஒன்றிய குழு உறுப்பினா் ஆண்டனி வினோத்குமாா், ஊராட்சி மன்றத் தலைவா்கள் வேலுமணி, வேண்டாமணி கலந்து கொண்டனா்.