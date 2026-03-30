அண்ணா பிறந்த புனித மண் என்பதாலும், வெற்றிகளைக் குவிக்கும் நகரமாகவும் இருப்பதால்தான் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து தோ்தல் பிரசாரத்தைத் தொடங்கியிருக்கிறேன் என்று துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா்.
காஞ்சிபுரத்தில் திமுக வேட்பாளா்களான க.சுந்தா் (உத்தரமேரூா்), நித்யா சுகுமாா் (காஞ்சிபுரம்) ஆகியோருக்கு ஆதரவாக உதயநிதி ஸ்டாலின் வாக்கு கேட்டு திங்கள்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா். அப்போது அவா் பேசியதாவது: கடந்த 2024 மக்களவைத் தோ்தலில் அண்ணா பிறந்த காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள நினைவு இல்லத்தில் அவரது உருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து தோ்தல் பிரசாரத்தைத் தொடங்கினேன். மக்களவைத் தோ்தலில் திமுகவுக்கு மகத்தான வெற்றி கிடைத்தது. அதேபோல, இந்தத் தோ்தலிலும் இங்கிருந்து தோ்தல் பிரசாரத்தைத் தொடங்கியிருக்கிறேன். அண்ணா பிறந்த புனித மண் என்பதாலும், வெற்றிகளைக் கொடுக்கும் நகரமாக இருப்பதாலும் தோ்தல் பிரசாரத்தை காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து தொடங்கியுள்ளேன்.
திருவாரூரில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி பிறந்த மண்ணிலிருந்து முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை தோ்தல் பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறாா்.
அண்ணாவும் கருணாநிதியும் நமக்கு கொள்கைத் தலைவா்கள். ஆனால், எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பாஜக போட்டியிடும் மயிலாப்பூா் தொகுதியில் இருந்து பிரசாரத்தைத் தொடங்கியிருக்கிறாா். இதன்மூலம் எடப்பாடி கே.பழனிசாமிக்கு பிரதமா் மோடியும் உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவும் தான் கொள்கைத் தலைவா்கள் என்பது தெளிவாகிறது என்றாா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
