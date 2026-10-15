ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
கட்டணத்தை உயா்த்த கோரியும், பைக் டாக்சியை தடை செய்ய வலியுறுத்தியும் குன்றத்தூரில் ஆட்டோ ஓட்டுநா் சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஆடுபட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள்.
கட்டணத்தை உயா்த்த கோரியும், பைக் டாக்சியை தடை செய்ய வலியுறுத்தியும் குன்றத்தூரில் ஆட்டோ ஓட்டுநா் சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஆடுபட்டனா்.
தமிழக அரசு சாா்பில் அனைத்து பேருந்துகளிலும் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்யும் வகையில், வெற்றிப் பயண திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக சென்னை மற்றும் புறநகா் மட்டுமல்லாது பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடிய பெண்களும் அரசுப் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணம் செய்து வருகின்றனா். இதன் காரணமாக ஆட்டோ ஓட்டுநா்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பதாக கூறி குன்றத்தூரில் அனைத்து ஆட்டோ ஓட்டுநா் சங்கங்கள் சாா்பாக குன்றத்தூா் பேருந்து நிலையம் அருகே ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், சுமாா் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் கலந்து கொண்டு, விலை வாசி உயா்வுக்கு ஏற்ப ஆட்டோ கட்டணத்தை உயா்த்த கோரியும், பைக் டாக்ஸியை தடை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தியும், வெற்றி பயணம் திட்டத்தை முன்பு இருந்தது போல் மாற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பினா்.
மேலும், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி குன்றத்தூரில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் அடையாள வேலை நிறுத்த போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனா்.
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