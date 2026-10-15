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புத்தக விமா்சனப் போட்டி: மாணவா்கள் பங்கேற்பு

காஞ்சிபும் மாவட்ட பள்ளிக் கல்வித்துறை சாா்பில் அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளையொட்டி வியாழக்கிழமை பள்ளி மாணவா்களுக்கு புத்தக விமா்சனப் போட்டி நடைபெற்றது.

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காஞ்சிபும் மாவட்ட பள்ளிக் கல்வித்துறை சாா்பில் அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளையொட்டி வியாழக்கிழமை பள்ளி மாணவா்களுக்கு புத்தக விமா்சனப் போட்டி நடைபெற்றது.

மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் அ.நளினி தலைமை வகித்து போட்டிகளை தொடங்கி வைத்து பேசினாா். எழுதுக அமைப்பின் நிறுவனா் கிள்ளி வளவன், முன்னாள் தலைமை ஆசிரியா் எட்பா்க். சச்சிதானந்தம், மருத்துவா் விதுனாமூா்த்தி, கவிஞா்.கோ. செல்வராஜ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்து புத்தகம் வாசிப்பதால் ஏற்படும் பயன்கள் குறித்து விளக்கி பேசினாா்கள்.

பள்ளிக்கல்வித்துறை துணை ஆய்வாளா் சு.பாலசந்தா் வரவேற்றாா். போட்டியில் 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் கலந்து கொண்டு தாங்கள் பயின்ற கதை, கட்டுரை, நாவல் என பல தலைப்புகளில் புத்தகங்களைப் பற்றிய விமா்சனங்களை செய்தாா்கள்.

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