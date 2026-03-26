மினி லாரி மோதி மூதாட்டி உயிரிழப்பு
அரக்கோணத்தில் சாலையில் நடந்துச் சென்ற மூதாட்டி மினிலாரி மோதியதில் உயிரிழந்தாா்.
Updated On :25 மார்ச் 2026, 9:37 pm
பலி
பிரதிப் படம்
அரக்கோணம், விண்டா்பேட்டை ப.உ.சண்முகம் தெருவை சோ்ந்த வெங்கடேசனின் மனைவி கஸ்தூரி (69). இவா் புதன்கிழமை தனது வீட்டருகே நடந்து சென்றபோது அப்பகுதியில் ஒளி,ஒலி அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தவா்கள் பின்பக்கமாக மினி லாரியை இயக்கியபோது, மூதாட்டி கஸ்தூரி மீது மோதியது. இதில் கஸ்தூரி பலத்த காயமடைந்து அரக்தோணம் அரசு மருத்துவமணையில் உயிரிழந்தாா். இச்சம்பவம் குறித்து அரக்கோணம் நகர போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
