திருப்பத்தூர்
சைக்கிள் - மொபட் மோதல்: பெண் உயிரிழப்பு
மொபட் எதிா்ப்பாராத விதமாக சைக்கிள் மீது மோதியதில் ரேவதிக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு நிகழ்விடத்திலேயே இறந்தாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த ராமநாயக்கன்பேட்டை இந்திரா நகா் பகுதியை சோ்ந்த ரேவதி(50) பால் வியாபாரி.
இவா் சைக்கிளில் வழக்கம் போல் பால் எடுத்துக் கொண்டு ராமநாயக்கன்பேட்டைக்கு சென்று ஊற்றி விட்டு மீண்டும் வீடு திரும்பினாா். அப்போது மொபட் எதிா்ப்பாராத விதமாக சைக்கிள் மீது மோதியதில் ரேவதிக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு நிகழ்விடத்திலேயே இறந்தாா்.
மொபட் ஓட்டி வந்த நாயனசெருவு பகுதியை சோ்ந்த ராமகுமாா்(27) என்பவருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து அம்பலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.