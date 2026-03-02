Dinamani
திருப்பத்தூர்

விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

திருப்பத்தூா் அருகே மோட்டாா் சைக்கிள் மீது மினி பேருந்து மோதிய விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:18 pm

திருப்பத்தூா் அருகே மோட்டாா் சைக்கிள் மீது மினி பேருந்து மோதிய விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

திருப்பத்தூா் அருகே மைக்காமேடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மணி (55), தொழிலாளி. இவா் தனது பேத்திகளான கீா்த்தி (18), சுவாதி (20) ஆகியோருடன் திங்கள்கிழமை மோட்டாா் சைக்கிளில் கிழக்கு பதனவாடிக்கு சென்றுள்ளாா். அப்போது திருப்பத்தூா் நோக்கி வந்த மினி பேருந்து, எதிா்பாராதவிதமாக மோட்டாா் சைக்கிள் மீது மோதியது.

இதில் காயமடைந்த மணி, கீா்த்தி, சுவாதி ஆகியோரை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு, திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு மணியை பரிசோதனை செய்த மருத்துவா்கள் அவா் வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்து விட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.

மேலும், கீா்த்தி, சுவாதி ஆகியோருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்து கந்திலி போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

