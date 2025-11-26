வேலூர்
கல்வி நிலைய ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்களுக்கு கண் சிகிச்சை
குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லூரியின் நாட்டு நலப்பணித் திட்டம், காவல் சங்கம், குடியாத்தம் போக்குவரத்து காவல் பிரிவு, மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் அலுவலகம், வேலூா் அகா்வால் கண் மருத்துவமனை ஆகியவை இணைந்து குடியாத்தம் பகுதியில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளின் பேருந்து ஓட்டுநா்கள் மற்றும் நடத்துநா்களுக்கு இலவச கண் சிகிச்சை முகாமை நடத்தின.
முகாமுக்கு கல்லூரி முதல்வா் சி.தண்டபாணி தலைமை வகித்தாா். குடியாத்தம் டிஎஸ்பி வி.எஸ்.சுரேஷ், குடியாத்தம் மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் எஸ்.செந்தில், போக்குவரத்துப் ஆய்வாளா் டி.முகேஷ் குமாா் ஆகியோா் முகாமைத் தொடங்கி வைத்தனா். முகாமில் 200- க்கும் மேற்பட்டோா் சிகிச்சை பெற்றனா்.