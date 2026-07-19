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கோயம்புத்தூர்

மாநகராட்சி வாா்டு உறுப்பினா் திமுகவில் இருந்து விலகல்

கோவை மாநகராட்சி திமுகவைச் சோ்ந்த 22-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் பாபு அக்கட்சியில் இருந்து சனிக்கிழமை விலகினாா்.

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Updated On :19 ஜூலை 2026, 1:23 am IST

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கோவை மாநகராட்சி திமுகவைச் சோ்ந்த 22-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் பாபு அக்கட்சியில் இருந்து சனிக்கிழமை விலகினாா்.

இவா், கோவை வடக்கு மாவட்ட அயலக அணி அமைப்பாளராகவும் செயல்பட்டு வந்தாா். இந்நிலையில் இவா், திமுகவில் விலகுவதாக தெரிவித்தாா். இது குறித்து அவா் கோவை சரவணம்பட்டியில் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

திமுகவில் சாமானியன் சாதாரணத் தொண்டனாக இருக்கலாமே தவிர உயா் பதவிகளுக்கு வர முடியாது. என்னுடைய வாா்டு உறுப்பினா் பதவியைக் கொண்டு, எனக்காக தோ்தல் பணியாற்றியவா்களுக்கு ஒரு வீட்டு வரி ரசீதைக் கூட கட்சி நிதி தராமல் செய்ய முடியவில்லை. இதற்கு மேலும், இக்கட்சியில் ஏன் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியதால், திமுகவில் அடிப்படை உறுப்பினா் மற்றும் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்து விலகுகிறேன்.

கோவை மாவட்டத்தின் பொறுப்பு அமைச்சராக வி.செந்தில்பாலாஜியை, திமுக தலைமை நியமித்த பிறகு கோவை மாவட்ட திமுக, கரூா் கம்பெனியாக மாறி விட்டது. கட்சி நிா்வாகிகள் அனைவரும் கம்பெனியின் வேலைக்காரா்கள்போல உள்ளனா். கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கப்பட்டு, தற்போது, ஆட்சியமைத்துள்ள தவெக அரசு, அனைத்து ஊழல்களையும் சிறிது சிறிதாக குறைத்து வருவதை பாராட்டுகிறேன் என்றாா்.

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