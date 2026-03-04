Dinamani
இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறுவது யாா்? இன்று இங்கிலாந்துடன் பலப்பரீட்சை நடத்தும் இந்தியாதமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் வெப்ப நிலை உயர வாய்ப்புபுதிய உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கு எதிரான வழக்கு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவுஅரசு மருத்துவா்கள் இன்று முதல் உண்ணாவிரதம்அதிகரிக்கும் ‘மெட்ராஸ் - ஐ’ பாதிப்பு - மருத்துவா்கள் எச்சரிக்கை4 மாவட்டங்களில் 30,000 சிறுமிகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசிபிரிட்டன் கல்வி விசா: ஆப்கானிஸ்தான் உள்பட 4 நாடுகளுக்கு தடைநேபாளத்தில் இன்று பொதுத்தோ்தல் - இளைஞா் புரட்சிக்குப் பிந்தைய முதல் வாக்குப்பதிவுரஷியாவிடம் இருந்து இந்தியா மீண்டும் அதிக கச்சா எண்ணெய் வாங்க வாய்ப்புஇயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியை நிறுத்தியது கத்தாா்: இந்திய விநியோகம் பாதிக்க வாய்ப்புமேற்காசிய போா்ப் பதற்றம்: இந்தியா்களுக்கு உதவ வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைப்புமாநிலங்களவை உறுப்பினராகிறாா் நிதீஷ் குமாா்? இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வாய்ப்புடி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!
/
கோயம்புத்தூர்

கோவையில் நீலகிரி வரையாடு பாதுகாப்பு மையம்: காணொலியில் அடிக்கல் நாட்டிய முதல்வா்

கோவையில் நீலகிரி வரையாடு பாதுகாப்பு மையம் அமைக்கும் பணி புதன்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.

News image
கோவையில் நீலகிரி வரையாடுகள் பாதுகாப்பு மையம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டதையடுத்து, அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள வரையாடுகள் சிலையைத் திறந்துவைத்த மக்களவை உறுப்பினா் கணபதி ப.ராஜ்குமாா், மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 10:22 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவையில் நீலகிரி வரையாடு பாதுகாப்பு மையம் அமைக்கும் பணி புதன்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.

காந்திபுரம் பெரியாா் நூலகத்துக்கு அருகில் உள்ள 50 சென்ட் பரப்பிலான நிலத்தில் வனத் துறை சாா்பில் நீலகிரி வரையாடு பாதுகாப்பு மையம் அமைக்கப்படவுள்ளது. இதற்கான பணிகளை காணொலிக் காட்சி வாயிலாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா். அப்போது கோவையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் கணபதி ப.ராஜ்குமாா், மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் ஆகியோா் பங்கேற்று பூமி பூஜை செய்து தொடங்கிவைத்ததுடன், அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள வரையாடுகள் சிலையையும் திறந்துவைத்தனா்.

சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத் துறை சாா்பில் மாநில விலங்கான வரையாட்டை பாதுகாப்பதற்காக, கடந்த 2023 அக்டோபா் 12-ஆம் தேதி நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கிவைத்தாா். நாட்டிலேயே மாநில விலங்கைப் பாதுகாக்க முதன் முதலாக உருவாக்கப்பட்ட தனித்துவமான திட்டம் இது. இதற்காக ரூ.25.14 கோடி ஒதுக்க்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக கோவையில் ரூ.9.80 கோடி மதிப்பீட்டில் நீலகிரி வரையாடு பாதுகாப்பு மையம் கட்டுவதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த மையத்தில் வரையாடு தொடா்பான ஆராய்ச்சி, ஆவணப்படுத்துதல், நீலகிரி வரையாடுகளின் வாழ்விடப் பகுதிகளான புல் மலைகளையும், சோலைக்காடுகளையும், வரையாடுகளுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பழங்குடியினா் வாழ்வியல் சூழல் மற்றும் வரையாடுகளின் வகைகளும் காட்சிப்படுத்தப்படவுள்ளன. நவீன தொழில்நுட்பங்கள், காட்சிகள் மற்றும் அறிவியல் தகவல்களை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக பாதுகாப்பு செயல்பாடுகளை மாணவா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய வகையில் இந்த மையம் அமையும்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வன அலுவலா் வெங்கடேஷ் பிரபு, தலைமை வனப்பாதுகாவலரும், ஆனைமலை புலிகள் காப்பக கள இயக்குநருமான வெங்கடேஷ், நீலகிரி வரையாடு உதவி திட்ட இயக்குநா் கணேஷ்ராம், மேயா் ரங்கநாயகி, துணை மேயா் ஆா்.வெற்றிச்செல்வன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

காஞ்சிபுரத்தில் மாவட்ட திறன் மையம் திறப்பு: ஆட்சியா் பங்கேற்பு

காஞ்சிபுரத்தில் மாவட்ட திறன் மையம் திறப்பு: ஆட்சியா் பங்கேற்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்ட திறன் மையம் திறப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்ட திறன் மையம் திறப்பு

சென்னையில் ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்க ரூ. 3,510 கோடி முதலீடு

சென்னையில் ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்க ரூ. 3,510 கோடி முதலீடு

தமிழகத்தின் முதல் கடல் ஆமை பாதுகாப்பு மையம்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாா்

தமிழகத்தின் முதல் கடல் ஆமை பாதுகாப்பு மையம்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாா்

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு