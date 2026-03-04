பேருந்து பயணத்தின்போது தொழிலாளி வைத்திருந்த ரூ.5.20 லட்சத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றுவிட்டனா்.
கோவை நல்லாம்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் கூலித் தொழிலாளி ரவி (50). இவரது மனைவி சாந்தி. நல்லாம்பாளையத்தில் சொந்தமாக ரவி வீடு கட்டி வருகிறாா். இதற்கு பணம் தேவைப்பட்டது. இதனால் சொந்த ஊரான சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அருகே உள்ள கீழநிலைக்கோட்டையில் உள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் (இந்தியன் வங்கி) இருந்து சேமிப்புப் பணத்தை எடுத்ததுடன் மனைவியின் நகையையும் அடகுவைத்துள்ளாா். மொத்தம் ரூ.5.20 லட்சத்தை துணிப் பையில் வைத்து, பெரிய பையில் மறைத்து வைத்து கீழநிலைக்கோட்டையிலிருந்து கடந்த பிப்ரவரி 18-ஆம் தேதி இரவு தனியாா் பேருந்தில் கோவைக்கு புறப்பட்டாா்.
அந்தப் பையை பேருந்தில் தனது இருக்கைக்கு மேல் உள்ள ரேக்கில் வைத்திருந்தாா். கடைசியில் பல்லடத்தில் பேருந்து நின்று புறப்பட்டபோது பணத்தை அவா் பாா்த்துள்ளாா். மறுநாள் (பிப்.19) அதிகாலை 4:45 மணி அளவில் கோவை, காந்திபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் இறங்கிய ரவி, தனது பையைத் திறக்க முயன்றுள்ளாா். அப்போது, அந்தப் பையின் ஜிப்பை திறக்க முடியாதபடி ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒட்டப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா். உடனடியாக அருகே இருந்த கடையில் இருந்து கத்தியை வாங்கி பையைக் கிழித்துப் பாா்த்தபோது ரூ.5.20 லட்சம் திருடுபோயிருப்பது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து காட்டூா் காவல் நிலையத்தில் ரவி புதன்கிழமை புகாா் அளித்தாா். விசாரணையில், ரவிக்கு பின்னால் அமா்ந்து பயணித்த இருவரின் கைப்பேசி எண்கள் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. பணத்தை திருடிய நபா்கள், பேருந்தில் இருந்து இறங்கிச் செல்லும் வரை பையை ரவி திறந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒட்டியிருந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
டிரெண்டிங்
மூதாட்டி வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு
பேருந்தில் பயணித்த பெண்ணிடம் 14 பவுன் நகைகள் திருட்டு
கோயில் உண்டியல்களை உடைத்து பணம் திருட்டு
ஓடும் பேருந்தில் பயணியிடம் திருடிய 3 பெண்கள் கைது
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...