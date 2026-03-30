Dinamani
ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! திருவொற்றியூரில் எல். சுந்தரராஜன் போட்டி!ராமதாஸ் தரப்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெகநாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு!
/
கோயம்புத்தூர்

உள்ளாட்சி, மக்களவைத் தோ்தல்களைப்போல சட்டப்பேரவைத் தோ்தலிலும் வெற்றி தொடரும்! - வி.செந்தில் பாலாஜி உறுதி

News image

கோவை காந்திபுரத்தில் நடைபெற்ற திமுக பணிக்குழு அலுவலகத் திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற திமுகவினா், பொதுமக்கள்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவையில் கடந்த உள்ளாட்சித் தோ்தல், மக்களவைத் தோ்தலைபோல வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலிலும் திமுகவின் வெற்றி தொடரும் என்று மேற்கு மண்டல திமுக பொறுப்பாளரும், கோவை தெற்கு தொகுதி வேட்பாளருமான வி.செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தாா்.

கோவை தெற்கு தொகுதி திமுக பணிக்குழு அலுவலகத்தை காந்திபுரம் பகுதியில் திங்கள்கிழமை திறந்துவைத்த அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

இந்தத் தோ்தலில் கோவையில் உள்ள 10 தொகுதிகளிலும் திமுகவும், அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளும் மகத்தான வெற்றி பெறும். தோ்தலுக்காக வாக்காளா் பட்டியல் சரிபாா்ப்பு, உறுப்பினா் சோ்க்கை உள்ளிட்ட பணிகளை முடித்திருக்கிறோம். தமிழக அரசு செயல்படுத்திய திட்டங்களை மக்களிடம் விளக்கி கூறியிருக்கிறோம். இதனால் தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புகின்றனா்.

கோவையில் கடந்த முறை 10 தொகுதிகளிலும் வெற்றி வாய்ப்பை திமுக கூட்டணி இழந்திருந்தது. இதனால் கரூரில் போட்டியிட்ட என்னை கோவை தெற்கில் போட்டியிட முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளாா். இந்த நல்ல வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி கோவை மாவட்டத்தில் திமுக வெற்றி பெற உழைக்க இருக்கிறோம்.

கடந்த முறை முதல்வா் கோவை வந்தபோது பம்ப்செட் உற்பத்தியாளா்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை விடுத்திருந்தனா். தற்போது திமுக வெளியிட்டுள்ள தோ்தல் அறிக்கையில், மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தமிழ்நாடு முழுவதும் 20 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாய மின் இணைப்புகளுக்கு பம்ப் செட்கள் புதிதாக மாற்றி வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

கரூரில் இருந்து கோவை வந்தது குறித்து கேள்வி எழுப்புபவா்கள் கோவை தெற்கு தொகுதியில் இருந்து வடக்கு தொகுதிக்கு இடம்பெயா்ந்தவரை ஏன் மாறினீா்கள் என்று கேட்க வேண்டும். என்னைப் பொருத்தவரை கரூரும், கோவையும் வேறு வேறல்ல. 2021-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் அதிமுகவினா் சில ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்தான் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றனா்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கோவைக்கு ரூ.8,700 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களைக் கொடுத்திருக்கிறோம். மேம்பாலங்கள், செம்மொழிப் பூங்கா உள்பட பல்வேறு பெரிய திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளோம். எந்த வேட்பாளரையும் குறைத்து மதிப்பிடுவதற்காக போட்டியிடவில்லை. கடந்த உள்ளாட்சி, மக்களவைத் தோ்தல்களைப்போல வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலிலும் வெற்றி பெறுவோம் என்றாா்.

பல்லடம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் இம்முறை திமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி! - வேட்பாளா் க.செல்வராஜ் நம்பிக்கை

பல்லடம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் இம்முறை திமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி! - வேட்பாளா் க.செல்வராஜ் நம்பிக்கை

கோவையைக் குறிவைக்கும் திமுக: களமிறக்கப்பட்ட செந்தில்பாலாஜி!

கோவையைக் குறிவைக்கும் திமுக: களமிறக்கப்பட்ட செந்தில்பாலாஜி!

கோவையில் யாா் போட்டியிட்டாலும் அதிமுகதான் வெல்லும்: எஸ்.பி.வேலுமணி

கோவையில் யாா் போட்டியிட்டாலும் அதிமுகதான் வெல்லும்: எஸ்.பி.வேலுமணி

தேர்தல் 1967 : அரியணையேறிய திமுக, அண்ணா முதல்வர்!

தேர்தல் 1967 : அரியணையேறிய திமுக, அண்ணா முதல்வர்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு