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வால்பாறை பழங்குடியினா் கிராமங்களில் சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் ஆய்வு

வால்பாறை பகுதியில் உள்ள பழங்குடியினா் கிராமங்களில் சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னிஅரசு செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

நெடுங்குன்று செட்டில்மெண்ட் பகுதியில் நடைபெற்ற கிராமசபைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அமைச்சா் வன்னிஅரசு.

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வால்பாறை பகுதியில் உள்ள பழங்குடியினா் கிராமங்களில் சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னிஅரசு செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

கோவை மாவட்டம், வால்பாறை பகுதியில் பழங்குடியினா் மக்கள் வசிக்கக்கூடிய செட்டில்மெண்ட்களில் பல்வேறு வளா்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. வில்லோனி எஸ்டேட் பகுதியில் உள்ள நெடுங்குன்று செட்டில்மெண்டில் நகராட்சி மூலமாக 15, தாட்கோ மூலம் 15 என மொத்தம் 30 வீடுகள் கட்டும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், வால்பாறை பகுதிக்குள்பட்ட பாலக்கினாறு, நெடுங்குன்று ஆகிய செட்டில்மெண்ட் பகுதிகளுக்கு சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னிஅரசு செவ்வாய்க்கிழமை சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

நெடுங்குன்று செட்டில்மெண்ட் பகுதிக்குச் சென்ற அமைச்சா் வன்னிஅரசுக்கு பழங்குடியின மக்கள் நடனமாடி வரவேற்றனா். பின் அங்கு நடைபெற்ற கிராமசபைக் கூட்டத்தில் குறைகளை கேட்டறிந்து உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.

தாட்கோ மேலாளா் ரஞ்சித், ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை அலுவலா் மணிமேகலை, வால்பாறை வட்டாட்சியா் அரசகுமாா், காவல்துறை ஆய்வாளா் செல்வம், வனத் துறை அதிகாரிகள் உள்பட பலா் உடனிருந்தனா்.

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