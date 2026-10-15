ஜெயிலா் 2 திரைப்படம் வெளியீடு: சூப்பா் ஸ்டாா்ஸ் மக்கள் கழகம் சாா்பில் 5 ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு இலவச அரிசி
ஜெயிலா்-2 திரைப்படம் வெளியானதையொட்டி, சூப்பா் ஸ்டாா்ஸ் மக்கள் கழகம் சாா்பில் 5 ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு இலவச அரிசி, திரைப்பட டிக்கெட் வழங்கப்பட்டது.
திருப்பூா் சக்தி திரையரங்குக்கு வந்திருந்த தொழிலாளா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இலவச அரிசி, திரைப்பட டிக்கெட்.
ஜெயிலா்-2 திரைப்படம் வெளியானதையொட்டி, சூப்பா் ஸ்டாா்ஸ் மக்கள் கழகம் சாா்பில் 5 ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு இலவச அரிசி, திரைப்பட டிக்கெட் வழங்கப்பட்டது.
நடிகா் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், இயக்குநா் நெல்சன் இயக்கத்தில் ‘ஜெயிலா்-2’ திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வியாழக்கிழமை வெளியானது. திருப்பூரில் சக்தி, கணேஷ் திரையரங்குகளில் ரசிகா்களின் உற்சாகம் ஒருபுறம், ஒயிலாட்டம், மயிலாட்டம் உள்ளிட்டவற்றுடன் தாரை தப்பட்டை முழங்க பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் ரசிகா்கள் கொண்டாடினா்.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் ‘சூப்பா் ஸ்டாா்ஸ் மக்கள் கழகம்’ ஏழை எளிய மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் ஒரு முன்னுதாரணமான சமூகப் பணியை முன்னெடுத்தது. அதன்படி, பொதுச் செயலாளா் எஸ்.எஸ்.முருகேசன் ஏற்பாட்டின்பேரில் திருப்பூா் மற்றும் அவிநாசி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள 4 திரையரங்குகளில் திருப்பூரின் பனியன் மற்றும் இதர ஆடை உற்பத்தி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளா் குடும்பங்களைச் சோ்ந்த 5 ஆயிரம் குடும்பங்கள் பயன்பெறும் வகையில், இலவசமாக 5 கிலோ அரிசி மற்றும் திரைப்பட டிக்கெட் வழங்கப்பட்டது. மேலும், கணேஷ் திரையரங்கில் பெண் தொழிலாளா்கள் மற்றும் குடும்பப் பெண்கள் மட்டும் கலந்துகொள்ளும் வகையில் ஒரு பிரத்யேக சிறப்பு காட்சிக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
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