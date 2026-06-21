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ஈரோடு

வரத்து குறைவால் வாழைத்தாா் விலை உயா்வு! கோபி ஏலத்தில் ரூ.8 லட்சத்துக்கு விற்பனை

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கோபியில் நடைபெற்ற வாழைத்தாா் ஏல விற்பனையில் பங்கேற்ற வியாபாரிகள்.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 2:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாழைத்தாா்களின் வரத்து குறைவால் விலை உயா்ந்து கோபியில் நடைபெற்ற ஏலத்தில் ரூ.8 லட்சத்துக்கு விற்பனையானதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.

ஈரோடு மாவட்டம், கோபி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் கதளி, நேந்திரன், செவ்வாழை, தேன்வாழை, பூவன், மொந்தன், ரஸ்தாளி உள்பட பல்வேறு ரகங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கா் பரப்பில் வாழை சாகுபடி செய்து வருகின்றனா்.

அறுவடை செய்யப்படும் வாழைத்தாா்களை கோபி வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் வாரம் இரண்டு நாள்கள் நடைபெறும் ஏல விற்பனைக்கு விவசாயிகள் கொண்டு வருகின்றனா். அதன்படி சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஏலத்தில் வரத்து குறைவால் வாழைத்தாா்களின் விலை உயா்ந்து காணப்பட்டது. இதனால் போட்டி போட்டிக் கொண்டு வியாபாரிகள் ஏலம் எடுத்தனா்.

வாழைத்தாா்கள் விலை நிலவரம்:

கதளி (கிலோ) -ரூ.45,

நேந்திரன் (கிலோ)-ரூ.37

செவ்வாழை தாா் ஒன்றுக்கு - ரூ.1205, தேன்வாழை- ரூ.780, பூவன்-ரூ.640, ரஸ்தாளி-ரூ.760, பச்சநாடா-ரூ.560, ரொபஸ்டா-ரூ.580, மொந்தன்-ரூ.310 வரை என மொத்தம் 3,440 வாழைத்தாா்கள் ரூ.8 லட்சத்துக்கு விற்பனையானது.

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