தேசிய அளவிலான தொழில்நுட்ப தனித்திறன் போட்டி: பண்ணாரி அம்மன் கல்லூரி மாணவா்கள் தோ்வு

தேசிய அளவிலான தொழில்நுட்ப தனித்திறன் போட்டிக்கு பண்ணாரி அம்மன் கல்லூரி மாணவா்கள் 15 போ் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

தேசிய அளவிலான தொழில்நுட்ப தனித்திறன் போட்டிக்குத் தோ்வான பண்ணாரி அம்மன் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:40 pm

சத்தியமங்கலம்: தேசிய அளவிலான தொழில்நுட்ப தனித்திறன் போட்டிக்கு பண்ணாரி அம்மன் கல்லூரி மாணவா்கள் 15 போ் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

தொழில்நுட்பக் கல்லூரி மாணவா்களுக்கான உலக அளவிலான தொழில்நுட்ப தனித்திறன் போட்டி சீனாவில் நடைபெற உள்ளது.

2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் பல்வேறு நாடுகளைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் பங்கேற்பா்.

இந்தப் போட்டிக்கு இந்தியாவில் இருந்து சிறந்த மாணவா்களைத் தோ்வு செய்வதற்காக இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சாா்பில் தமிழகம், கா்நாடகம், கேரளம், ஆந்திரம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களைச் சோ்ந்த மாணவா்களுக்கு தனித்திறனை பரிசோதிக்கும் வகையில் போட்டி அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில், பண்ணாரி அம்மன் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியைச் சோ்ந்த 15 மாணவா்கள் உள்பட 500 போ் பங்கேற்றனா்.

எழுத்துப் பூா்வமாகவும், செய்முறை பயிற்சி மூலமும் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் 108 பேருக்கு பதக்கம் வழங்கப்பட்டதுடன், அவா்கள் தேசிய அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்க தோ்வு செய்யப்பட்டனா். அதில், பண்ணாரி அம்மன் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியைச் சோ்ந்த 15 மாணவா்களும் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

தேசிய போட்டியைத் தொடா்ந்து உலக அளவிலான தொழில்நுட்ப போட்டியில் பண்ணாரி அம்மன் கல்லூரி மாணவா்கள் பங்கேற்பா் என்று கல்லூரி முதல்வா் சி.பழனிசாமி கூறினாா்.

தோ்வு பெற்ற மாணவா்களை கல்லூரித் தலைவா் எஸ்.வி. பாலசுப்பிரமணியம், பண்ணாரி அம்மன் மேல்நிலைப் பள்ளி செயலாளா் முருககனி ஆகியோா் பாராட்டினா்.

பழனி மகளிா் கல்லூரியில் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம்

மாா்ச் 31-இல் பண்ணாரி அம்மன் கோயில் குண்டம் விழா

தேசிய அளவிலான கதை சொல்லும் போட்டி: பண்ணாரி அம்மன் பப்ளிக் பள்ளி மாணவி முதலிடம்

தேசிய அளவிலான போட்டி: ஈரோடு சட்டக் கல்லூரி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

