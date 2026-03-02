பெருந்துறை: பெருந்துறை கொங்கு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் ஆண்டு விழா மற்றும் விளையாட்டு விழா ஆகியவை அண்மையில் நடைபெற்றன.
இந்த விழாவுக்கு ஈரோடு கொங்கு கலை, அறிவியல் கல்லூரி தாளாளா் பி. சச்சிதானந்தன் தலைமை வகித்தாா். கொங்கு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் தாளாளா் கே. காா்த்திகேயன் வரவேற்றாா். கல்லூரி முதல்வா் எஸ். செந்தில்குமாா் ஆண்டறிக்கையை வாசித்தாா்.
பட்டிமன்ற பேச்சாளா் கே.பழனி சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று பேசினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவா்கள், சிறந்த மாணவா்கள், சிறந்த ஆசிரியா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இதைத் தொடா்ந்து, மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. மூத்த விரிவுரையாளா் ஆா்.பா்வதம் நன்றி கூறினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, நடைபெற்ற விளையாட்டு விழாவுக்கு கொங்கு வேளாளா் கல்வி அறக்கட்டளையின் பாரம்பரிய பாதுகாவலா் பி. பாலசுப்பிரமணியம் தலைமை வகித்தாா். கொங்கு பாலிடெக்னிக் தாளாளா் கே. காா்த்திகேயன், கொங்கு பொறியியல் கல்லூரி தாளாளா் இ.ஆா்.கே. கிருஷ்ணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தாா்.
இந்திய ரயில்வே துறையின் முன்னாள் கைப்பந்து விளையாட்டு வீரா் திருச்சி ஜெய்சங்கா் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று பேசினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
செஸ் போட்டியில் தமிழக அணிக்கு தோ்வு செய்யப்பட்ட மாணவா் டி.ஜெகன் நன்றி கூறினாா்.
இதில், கொங்கு வேளாளா் கல்வி அறக்கட்டளை துணைத் தலைவா்கள் ஏ.கே. இளங்கோ, காா்த்திக் எம். முருகேசன், பெருந்துறை கல்வி அறக்கட்டளைத் தலைவா் பல்லவி பரமசிவம் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
