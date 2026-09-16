The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நாட்டின் முதல் காலாண்டு வளர்ச்சி 7.8%! சிறு, குறு நிறுவனங்களே காரணம் - நிர்மலா சீதாராமன்2024-ன் தாதாசாகேப் பால்கே விருது பெறுகிறார் அனந்த் நாக்! பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!டிரம்ப்பிடம் மண்டியிட முடிவு செய்துள்ளார் பிரதமர்: யுபிஐ கட்டணம் குறித்து ராகுல் விமர்சனம்!விஜய் சேதுபதி திமுகவை சேர்ந்தவர்: இயக்குநர் மோகன் ஜி விமர்சனம்பழங்குடியினருக்கான பள்ளிகளை சீரமைப்போம்: புதிய பிரசாரத்தை தொடங்கும் சிஜேபி!பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட விடமாட்டோம்: சீமான்காளையின் ஆதிக்கம் எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 333 புள்ளிகள் உயர்வு; 23,200 ஐ கடந்த நிஃப்டி!!

இலவச வேட்டி, சேலை உற்பத்திக்கு புதிய கூலி நிா்ணயிக்க கோரிக்கை

இலவச வேட்டி,சேலை உற்பத்திக்கு புதிய கூலியை நிா்ணயிக்க வேண்டும் என நெசவாளா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

Published On :

இலவச வேட்டி,சேலை உற்பத்திக்கு புதிய கூலியை நிா்ணயிக்க வேண்டும் என நெசவாளா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

தமிழ்நாட்டில் கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறை சாா்பில் இலவச வேட்டி, சேலை வழங்கும் திட்டத்தில் புதிய ரகங்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கான நெசவுக் கூலி தொகையைப் பரிந்துரை செய்ய அரசு 5 போ் கொண்ட குழுவை அமைத்தது. இந்தக் குழு ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று நெசவாளா்களிடம் கூலி உயா்வு தொடா்பாக அவா்களின் கோரிக்கையைக் கேட்டறிந்து வருகிறது.

அதன்படி ஈரோடு அசோகாபுரத்தில் உள்ள கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறை உதவி இயக்குநா் அலுவலகத்துக்கு அரசு சாா்பில் அமைக்கப்பட்ட சேலம் சரக துணை இயக்குநா் ஸ்ரீதரன், வேலூா் சரக உதவி இயக்குநா் தமிழ்ச்செல்வன் தலைமையிலான 5 போ் கொண்ட குழுவினா் செவ்வாய்க்கிழமை(செப்.15) வருகை தந்தனா். தொடா்ந்து நடந்த கூட்டத்தில் ஈரோடு விசைத்தறியாளா்கள் சங்கம், சித்தோடு விசைத்தறி உரிமையாளா்கள் சங்கம், லக்காபுரம் விசைத்தறி உரிமையாளா்கள் சங்கம், வீரப்பன்சத்திரம் விசைத்தறி உரிமையாளா்கள் சங்கம், தமிழ்நாடு விசைத்தறி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் மற்றும் 150-க்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறியாளா்கள், நெசவாளா்கள் பங்கேற்று தங்களது கோரிக்கைகளை தெரிவித்தனா்.

இதில், சேலை உற்பத்தி செய்வதற்கான கூலியை ரூ.56.32, வேட்டி உற்பத்திக்கான கூலியை ரூ.24.48 ஆக உயா்த்தி தரக்கோரி வலியுறுத்தினா். மேலும், இது சம்பந்தமான கோரிக்கை மனுவையும் 5 போ் குழுவிடம் அளித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

‘செங்கல், தள ஓடு உற்பத்திக்கு எளிதில் மண் எடுக்கும் வசதி தேவை’

‘செங்கல், தள ஓடு உற்பத்திக்கு எளிதில் மண் எடுக்கும் வசதி தேவை’

அரசு வேட்டி- சேலை உற்பத்தி செய்யும் கைத்தறி நெசவாளா்கள் கூலி உயா்வு: அமைச்சா் ம.விஜய் பாலாஜி தகவல்

அரசு வேட்டி- சேலை உற்பத்தி செய்யும் கைத்தறி நெசவாளா்கள் கூலி உயா்வு: அமைச்சா் ம.விஜய் பாலாஜி தகவல்

செப். 1 முதல் புதிய படங்கள் ரிலீஸ் இல்லை: தயாரிப்பாளர் சங்கம் அறிவிப்பு

செப். 1 முதல் புதிய படங்கள் ரிலீஸ் இல்லை: தயாரிப்பாளர் சங்கம் அறிவிப்பு

குவாரி உரிமம் புதுப்பிக்க 4 மாதங்களில் அனுமதி: உரிமையாளா்கள் சங்கம் வரவேற்பு

குவாரி உரிமம் புதுப்பிக்க 4 மாதங்களில் அனுமதி: உரிமையாளா்கள் சங்கம் வரவேற்பு

விடியோக்கள்

வெளியானது பத்தா டீசர்!

வெளியானது பத்தா டீசர்!

வெளியானது சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!