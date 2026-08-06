கட்டுப்பாட்டை இழந்து கடைக்குள் புகுந்த சுற்றுலா வேன்

கூடலூரில் சுற்றுலா வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து புதன்கிழமை காலை சாலையோர கடைக்குள் நுழைந்து விபத்துக்குள்ளனாது.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் நகரின் மையப் பகுதியான பழைய பேருந்து நிலையம் சந்திப்பில், உதகையில் இருந்து கா்நாடக மாநிலம் நோக்கி சென்ற சுற்றுலா வேன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து காலை 9 மணிக்கு கடைக்குள் நுழைந்தது.
இதில் கடையின் முன்பகுதி முற்றிலும் இடிந்து சேதமடைந்தது. அதிா்ஷ்டவசமாக பயணிகளுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை.
பட விளக்கம்
கட்டுப்பாட்டை இழந்து கடைக்குள் புகுந்து சுற்றுலா வேன்.
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