வன விலங்குகள் தாக்குதலால் தொடரும் உயிரிழப்புகள்: கூடலூரில் 48 மணி நேர கடையடைப்பு போராட்டம்
கூடலூரில் வியாழக்கிழமை (ஆக.27) காலை 6 மணி முதல் 48 மணி நேர கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட உள்ளதாக அரசியல் அமைப்பினா், வியாபாரிகள், தன்னாா்வ அமைப்புகள் புதன்கிழமை அறிவித்துள்ளனா்.
கூடலூரை அடுத்த நம்பாலக்கோட்டை பகுதியில் உள்ள விவசாயத் தோட்டத்தில் அமா்ந்துள்ள புலி.
வன விலங்குகள் தாக்குதலால் தொடரும் மனித உயிா்கள், வளா்ப்பு பிராணிகள் உயிரிழப்புக்க கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையிலும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும் கூடலூரில் வியாழக்கிழமை (ஆக.27) காலை 6 மணி முதல் 48 மணி நேர கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட உள்ளதாக அரசியல் அமைப்பினா், வியாபாரிகள், தன்னாா்வ அமைப்புகள் புதன்கிழமை அறிவித்துள்ளனா்.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாக வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் ஓவேலி பகுதியில் மட்டும் இரண்டு விவசாயிகளை புலி தாக்கிக் கொன்றது. மேலும், கூடலூா் நகரை அடுத்துள்ள புத்தூா்வயல், சேமுண்டி,தேவா்சோலை ஆகிய பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாள்களில் அடுத்தடுத்து மூன்று வளா்ப்பு மாடுகள், ஆடு ஆகியவற்றை புலி தாக்கிக் கொன்றுள்ளது.
இந்நிலையில், நம்பாலக்கோட்டை பகுதியில் உள்ள ஒரு விவசாயத் தோட்டத்தில் புலி நடமாடுவதை அப்பகுதி மக்கள் நேரடியாகப் பாா்த்துள்ளனா். மாடுகளை வேட்டையாடிய அதே புலிதான் தொடா்ந்து கிராமப் பகுதிகளுக்குள் சுற்றித் திரிவதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனா். குடியிருப்பு மற்றும் விவசாய நிலங்களுக்கு மிக அருகில் புலி உலவி வருவதால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனா்.
ஓவேலி பகுதியில் விவசாயிகளை கொன்ற புலி, புத்தூா்வயல், சேமுண்டி, தேவா்சோலை ஆகிய பகுதிகளில் கால்நடைகளைக் கொன்ற புலி இரண்டும் வேறு என்பதால், அரசியல் கட்சிகள் பொது நல அமைப்புகள் சாா்பில் கூடலூரில் அவசரக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் வியாழக்கிழமை (ஆக.27) காலை 6 மணி முதல் 48 மணி நேர கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்த தீா்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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