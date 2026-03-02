குன்னூா் பாஸ்போா்ட் கிளை அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

உதகை: குன்னூா் பாஸ்போா்ட் கிளை அலுவலகத்துக்கு திங்கள்கிழமை வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் தபால் அலுவலக வளாகத்தில் பாஸ்போா்ட் கிளை அலுவலகம்
செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அலுவலகத்துக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் திங்கள்கிழமை வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, வெடிகுண்டு செயலிழப்பு நிபுணா்கள் மோப்ப நாய் உதவியுடன் அலுவலகத்தில் சுமாா் 1 மணி நேரம் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
ஆனால், அங்கு வெடிகுண்டு ஏதும் கைப்பற்றப்படாத நிலையில், மிரட்டல் செய்தி புரளி என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த நபா்கள் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
விபிஎன் மூலம் மின்னஞ்சல் அனுப்பப்படுவதால் மா்ம நபா்களின் இருப்பிடத்தை துல்லியாக காண முடிவதில்லை.
இந்தப் பிரச்னை நாடு முழுவதும் தொடா்கிறது. இருப்பினும் மிரட்டல் விடுத்த நபா்களை விரைவில் அடையாளம் காண்போம் என போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
டிரெண்டிங்
சேலத்தில் தலைமை அஞ்சலகம், பாஸ்போா்ட் அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: போலீஸாா் சோதனை
கடலூா் பாஸ்போா்ட் அலுவலகத்தில் வெடிகுண்டு நிபுணா்கள் சோதனை
தென்காசி மாவட்ட கல்வி அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
வேலூா் ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
வீடியோக்கள்
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...