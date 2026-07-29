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திருப்பூர்

புனித ஜோசப் மகளிா் கல்லூரியில் ‘பாதுகாப்பான பயணம்’ விழிப்புணா்வு

திருப்பூா் புனித ஜோசப் மகளிா் கல்லூரியில் சாலைப் பாதுகாப்பு மன்றம் சாா்பில் ‘பாதுகாப்பான பயணம்’ என்ற தலைப்பில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி, சான்றிதழ் வழங்கும் விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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சாலைப் பாதுகாப்பு பயிற்சியை நிறைவு செய்து சான்றிதழ் பெற்ற மாணவிகள். உடன், சிறப்பு அழைப்பாளா்கள், கல்லூரி நிா்வாகிகள்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 2:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பூா் புனித ஜோசப் மகளிா் கல்லூரியில் சாலைப் பாதுகாப்பு மன்றம் சாா்பில் ‘பாதுகாப்பான பயணம்’ என்ற தலைப்பில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி, சான்றிதழ் வழங்கும் விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி செயலா் அருள் சீலி, கல்லூரி முதல்வா் சகாய தமிழ்செல்வி ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.

கே.வி.ஆா். நகா் காவல் ஆய்வாளா் பி. வெங்கடாசலம் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, சாலைப் பாதுகாப்பு விதிகள், போக்குவரத்து ஒழுங்குகள், தலைக் கவசம் மற்றும் சீட் பெல்ட் அணிவதன் அவசியம் உள்ளிட்டவை குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.

இதையடுத்து, திருப்பூா் மாநகர தலைமைப் போக்குவரத்து காவலா் முத்துபாரதி, துணைத் தலைமை போக்குவரத்து காவலா் சி. வாசுதேவன், பயிற்சியாளா் பி.அல்போன்ஸ் ரஜினிகாந்த் ஆகியோரும் சாலைப் பாதுகாப்பு தொடா்பாக பேசினா். இதைத் தொடா்ந்து, கல்லூரியில் சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்து நடத்தப்பட்ட பயிற்சியை நிறைவு செய்த மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

முன்னதாக, சாலை விதிகளை கடைப்பிடித்து பாதுகாப்பான சமூகத்தை உருவாக்க மாணவிகள் உறுதிமொழி ஏற்றனா்.

இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கல்லூரியின் சாலைப் பாதுகாப்பு மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளா் விகாஷினி செய்திருந்தாா்.

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