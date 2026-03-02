திருப்பூா்: சின்னக்காம்பாளையத்தில் சுகாதார சீா்கேடு ஏற்படுத்தும் கோழிப் பண்ணையை அகற்ற வலியுறுத்தி ஆட்சியரிடம் பொதுமக்கள் மனு அளித்தனா்.
திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் ஆட்சியா் மனீஷ் தலைமையில் மக்கள் குறை தீா்க்கும் நாள் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து வீட்டுமனை பட்டா, முதியோா் உதவித்தொகை, புதிய குடும்ப அட்டை, சாலை வசதி, குடிநீா் வசதி என பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக 598 மனுக்கள் பெறப்பட்டு, மனுதாரா்கள் முன்னிலையிலேயே விசாரணை நடத்தி அவற்றின் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் அறிவுறுத்தினாா்.
இக்கூட்டத்தில் தாராபுரம் சின்னக்காம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் அளித்த மனுவில் கூறியுள்ளதாவது: தாராபுரம் வட்டம், சின்னக்காம்பாளையம் பகுதியில் கோழிப் பண்ணை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பண்ணையில் இருந்து துா்நாற்றம் வீசுவதால் சுகாதார சீா்கேடு ஏற்படுகிறது. ஈக்கள் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது. எனவே இதனை அகற்ற வேண்டும். அவ்வாறு அகற்றாவிட்டால் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை புறக்கணிக்க உள்ளோம் எனத் தெரித்துள்ளனா்.
பட்டுக்கோட்டையாா் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் அளித்த மனுவில், எங்களது பகுதியில் பட்டா இல்லாமல் வசித்து வருகிறோம். தற்போது பட்டா வழங்க ரூ.3 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.10 லட்சம் வரை பணம் வேண்டும் என அதிகாரிகள் கூறுகிறாா்கள். இது தொடா்பாக நாங்கள் மனு கொடுத்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. எனவே உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளனா்.
புதுப்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் அளித்த மனுவில், எங்கள் பகுதியில் சுமாா் 500-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகிறோம். நாங்கள் பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் இதர வேலைகளுக்கும், கோவை மற்றும் அவிநாசி செல்ல சேலம்- கொச்சி சாலை முதல் அருந்தியா் காலனி வழியாக முணுகட்டிப்பாளையம் சாலையை பயன்படுத்தி வருகிறோம். தற்போது இந்த தாா் சாலை பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு மிகுந்த சேதமடைந்துள்ளது. இதனால் பலரும் பாதித்து வருகிறோம். எனவே சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளனா்.
தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளா் சரவணன் மற்றும் நிா்வாகிகள் அளித்த மனுவில், உடுமலை வட்டம், குடிமங்கலம் ஒன்றியம் விருகல்பட்டி வல்லகுண்டாபுரம் கிராமத்தில் பல ஆண்டுகளாக வசித்து வருகிறோம். இந்தப் பகுதியில் இறந்தவா்களை அடக்கம் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் மயானம் மற்றும் அதற்கான பாதையை சிலா் ஆக்கிரமித்துள்ளனா். எனவே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி மயானப் பாதையையும் மீட்டுத் தர வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளனா்.
மடத்துக்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் அளித்த மனுவில், மடத்துக்குளம் ஜோத்தம்பட்டி, அரியநாச்சிபாளையம் லட்சுமி நகரைச் சோ்ந்த 3 போ் தினசரி வட்டி மற்றும் ஏலச்சீட்டு நடத்தி வந்தனா். இதில் ஏராளமானவா்கள் பணம் செலுத்தி வந்தோம். தற்போது அவா்களின் நடவடிக்கையில் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக பணத்தை திருப்பிக் கேட்டால் தர மறுக்கிறாா்கள். மேலும், தற்கொலை செய்துகொள்வோம் என மிரட்டுகிறாா்கள். எனவே எங்களது பணத்தை மீட்டு தர வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளனா்.
பெருந்தொழுவு நொச்சிபாளையம் ராமேகவுண்டம்பாளையம் பகுதி பொதுமக்கள் அளித் மனுவில், எங்கள் ஊரில் மேற்கு நீா்நிலைக் குட்டை உள்ளது. நாங்கள் இதை காலங்காலமாக பயன்படுத்தி வருகிறோம். அந்த இடத்தை எங்களது ஊருக்கு இடுகாடாகவும், சுடுகாடாகவும் பல ஜாதி மக்கள் பயன்படுத்தி வருகிறோம். தற்போது அந்தப் பகுதியில் காவலா் குடியிருப்புகள் கட்ட திட்டமிட்டு அளவீடு செய்து வருகிறாா்கள். எனவே இந்தத் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளனா்.
லஞ்ச ஒழிப்பு பாசறை சாா்பில் நிா்வாகிகள் அளித்த மனுவில், திருப்பூா் மாநகராட்சி பிரபு நகா் பகுதியில் இருந்து முருகம்பாளையத்தில் உள்ள காதுகேளாதோா் பள்ளி ஓடை வரை மழைநீா் வடிகால் அமைக்க ரூ 3.56 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதுவரை பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. மழைநீா் வடிகால் இல்லாததால் சுகாதார சீா்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இது தொடா்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளனா்.
திருப்பூா் மாவட்ட நலச் சங்கம் சாா்பில் ஆதிதிராவிடா் நலத் துறையின் கீழ் இயக்கும் 6 சமூகநீதி மாணவ விடுதிகளுக்கு ரூ.1.02 லட்சம் மதிப்பில் நீா் சுத்திகரிப்பான் இயந்திரத்திரங்கள், காங்கேயம் சில்லரன் சேரிடபுள் அறக்கட்டளை சாா்பில் மாற்றுத் திறனாளி நலத் துறையின் கீழ் 4 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ரூ.30,000 மதிப்பிலான சக்கர நாற்காலிகளை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்வின்போது, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.காா்த்திகேயன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா்கள் மகாராஜ், ஷீலா பூசலெட்சுமி, திருப்பூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் சிவபிரகாஷ், தனித்துணை ஆட்சியா் பத்மபிரியா, மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் நல அலுவலா் சதீஷ், மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலா் சந்திரமோகன் மற்றும் அனைத்து அரசுத் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
