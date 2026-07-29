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நாமக்கல்

கொல்லிமலையில் வல்வில் ஓரி விழா: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 3 நாள்கள் விடுமுறை

கொல்லிமலையில் வல்வில் ஓரி விழாவை முன்னிட்டு அங்குள்ள டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 3 நாள்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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டாஸ்மாக் கடை - கோப்புப்படம்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 4:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கொல்லிமலையில் வல்வில் ஓரி விழாவை முன்னிட்டு அங்குள்ள டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 3 நாள்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் எல்.மதுபாலன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

நாமக்கல் மாவட்டம், கொல்லிமலையில் ஆக. 2, 3 தேதிகளில் வல்வில் ஓரி விழா நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, செம்மேடு, செங்கரை, சோளக்காடு ஆகிய இடங்களில் உள்ள 3 டாஸ்மாக் மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் மற்றும் சேந்தமங்கலம் வட்டம், காரவள்ளியில் செயல்படும் ஒரு மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடை என 4 கடைகளும் ஆக. 1, 2, 3 ஆகிய தினங்களில் கட்டாயம் மூட வேண்டும்.

இந்த நாள்களில் டாஸ்மாக் கடைகளை திறந்தாலோ, மறைமுகமாக விற்பனை செய்தாலோ சம்பந்தப்பட்டவா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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