Dinamani
முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
நாமக்கல்

பேரவைத் தோ்தலில் தேசியம் வெல்லும்; திராவிடம் தோற்கும்: கே.பி.ராமலிங்கம்

வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தேசியம் வெல்லும், திராவிடம் தோற்கும் என்று பாஜக மாநில துணைத் தலைவா் கே.பி.ராமலிங்கம்

News image
பாஜக மாநில துணைத் தலைவா் கே.பி.ராமலிங்கம். உடன், மாநில பொதுச் செயலாளா் கருப்பு முருகானந்தம், கிழக்கு மாவட்டத் தலைவா் கே.பி.சரவணன்- கோப்புப்படம்
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:56 pm

Syndication

ராசிபுரம்: வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தேசியம் வெல்லும், திராவிடம் தோற்கும் என்று பாஜக மாநில துணைத் தலைவா் கே.பி.ராமலிங்கம் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:

தமிழகம், புனித ஜாா்ஜ் கோட்டையிலிருந்து ஆளப்பட வேண்டுமே தவிர, தில்லியில் இருந்து ஆளும் நிலைக்கு தள்ளப்படக்கூடாது என்று முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளாா்.

1967 ஆம் ஆண்டு அண்ணா மறைவிற்கு பிறகு தமிழகம் கோபாலபுரத்தில் இருந்து கருணாநிதி குடும்பத்தினரால் மட்டும் ஆளப்படுகிறது. புனித ஜாா்ஜ் கோட்டையில் இருந்து அரசு எந்திரம் கோபாலபுரத்திற்கு மாறியது. இதுதான் இன்றைய தமிழகம்.

இதைத் தொடருவதற்கு தான் புனித ஜாா்ஜ்கோட்டை என்று நீலிக்கண்ணீரை வடிக்கிறாா் ஸ்டாலின். தில்லி கோட்டையில்லாமல், புனித ஜாா்ஜ்கோட்டை இல்லை என்ற வரலாறு ஸ்டாலினுக்கு தெரியாது. 1947இல் சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு தமிழகத்தை 20 ஆண்டுகள் தில்லி செங்கோட்டையும், தமிழ்நாட்டின் புனித ஜாா்ஜ் கோட்டையும் இணைந்து முதல்வா்களாக ராஜாஜி , காமராஜா், பக்தவத்சலம் ஆகியோா் ஆண்டபோது இமாலய வளா்ச்சியை தமிழகம் கண்டது.

முதல்வா் ஸ்டாலின் மாநில சுயாட்சி என்பதும்; கூட்டணி ஆட்சி தமிழகத்திற்கு ஒத்துவராது என்பதும், கே.என்.நேரு, செந்தில்பாலாஜி உள்ளிட்டோரை பாதுகாப்பதற்கு தான்.

2026 இல் பேரவைத் தோ்தலில் தோல்வி பயத்தால் திமுக கூட்டணியில் பல கட்சிகளை சோ்த்து வருகிறாா்கள். இந்தமுறை ஸ்டாலினே வெற்றிபெற இயலாது. தேசியமே வெல்லும். திராவிடம் தோற்கும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

தவெகவுடன் கூட்டணி சேர பாஜக தயாராக இல்லை : கே.பி.ராமலிங்கம்

தவெகவுடன் கூட்டணி சேர பாஜக தயாராக இல்லை : கே.பி.ராமலிங்கம்

திமுக ஆட்சியில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனை அதிகரிப்பு: கே.பி.ராமலிங்கம்

திமுக ஆட்சியில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனை அதிகரிப்பு: கே.பி.ராமலிங்கம்

தமிழகத்தில் தேசியம் ஒருபோதும் வீழாது! - குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்!

தமிழகத்தில் தேசியம் ஒருபோதும் வீழாது! - குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்!

மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படுவதுதான் முன்னேற்றத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்கும்! - குடியரசு துணைத் தலைவா்!

மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படுவதுதான் முன்னேற்றத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்கும்! - குடியரசு துணைத் தலைவா்!

வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு