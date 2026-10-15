காலாவதி தேதி குறிப்பிடாத 27 லிட்டா் எண்ணெய் புட்டிகள் பறிமுதல்
பரமத்தி வேலூரில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையினா் நடத்திய சோதனையில் தயாரிப்பு, காலாவதி தேதி குறிப்பிடாமல் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மொத்தம் 27 லிட்டா் எண்ணெய் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
பறிமுதல்
பரமத்தி வேலூரில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையினா் நடத்திய சோதனையில் தயாரிப்பு, காலாவதி தேதி குறிப்பிடாமல் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மொத்தம் 27 லிட்டா் எண்ணெய் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை மாவட்ட நியமன அலுவலா் தங்க விக்னேஷ் உத்தரவின்படி பரமத்தி வேலூா் உணவுப் பாதுகாப்பு அலுவலா் முத்துசாமி தலைமையிலான அலுவலா்கள் பரமத்தி வேலூரில் உள்ள தனியாருக்குச் சொந்தமான எண்ணெய் உற்பத்தி ஆலையில் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, தயாரிப்பு மற்றும் காலாவதி தேதி குறிப்பிடாமல் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த 9 லிட்டா் தேங்காய் எண்ணெய், 11 லிட்டா் நல்லெண்ணெய், 7 லிட்டா் கடலை எண்ணெய் என மொத்தம் 27 லிட்டா் (ஒரு லிட்டா் பிளாஸ்டிக் புட்டிகளில் அடைக்கப்பட்டது) எண்ணெய் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
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