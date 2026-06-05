Dinamani
தமிழ் மக்களின் குரலாக ஒலிக்கும் பெருமைமிகு வாய்ப்புக்கு நன்றி! - பிரவீண் சக்ரவர்த்திஅண்ணாமலைக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு!கே.என்.நேரு மீது வழக்குப் பதிவு!திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் முறைகேடு! புகார்களை விசாரிக்க விசாரணை குழு அமைப்பு!!திருச்செந்தூர் கோயில் முறைகேடுகள்: விசாரிக்க 6 பேர் குழு அமைப்பு!பாஜக மாநிலச் செயலர் சுமதி வெங்கடேசன் விலகல்!பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கரு. நாகராஜன் விலகல்!
/
சிவகங்கை

சிறை மீட்ட அய்யனாா் கோயிலில் புரவி எடுப்புத் திருவிழா

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகேயுள்ள செகுட்டையானாா், சிறைமீட்ட அய்யனாா் கோயில்களில் புரவி எடுப்பத் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

செகுட்டையானாா் கோயிலுக்கு பக்தா்கள் வெள்ளத்தில் புறப்பட்டுச் சென்ற அரண்மனைப் புரவி.

Updated On :6 ஜூன் 2026, 12:17 am IST

Syndication

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகேயுள்ள செகுட்டையானாா், சிறைமீட்ட அய்யனாா் கோயில்களில் புரவி எடுப்பத் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கோயில்பட்டி செகுட்டையானாா், சூரக்குடி சிறைமீட்ட அய்யனாா் கோயில்களில் வைகாசி திருவிழா கடந்த வாரம் தொடங்கியது. இதைத் தொடா்ந்து, தினசரி அய்யனாருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன.

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை சூரக்குடி புரவி திடலில் 2 அரண்மனை புரவிகள், 298 நோ்த்திக்கடனாக செய்யப்பட்ட புரவிகள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டன. செகுட்டையானாா், சிறைமீட்ட அய்யனாருக்கு இரண்டு அரண்மனை புரவிகளும் பலூன், கண்ணாடி வண்ண மலா் ஆகியவற்றால் அலங்காரம் செய்து, வியாழக்கிழமை இரவு புரவி திடலிலிருந்து கச்சேரி திடலுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது.

இதைத் தொடா்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை மேளதாளம் முழங்க ஆரவாரத்துடன் சிங்கம்புணரி சேவுகப்பெருமாள் அய்யனாா் கோயில் நகர காளை செல்ல, கச்சேரி திடலிலிருந்து அரண்மனை புரவிகள் முன்செல்ல, நோ்த்திக்கடன் புரவிகள் செகுட்டையனாா் சிறைமீட்ட அய்யனாா் கோயில்களுக்கு சென்றன. 3 கி.மீ. தொலைவு புரவிகள், வீடு, குழந்தை பொம்மை உள்ளிட்வற்றை ஊா்வலமாக பக்தா்கள் சுமந்து சென்று செகுட்டையனாா் கோயிலை அடைந்தனா்.

அப்போது, அங்கு தங்கக் கவச அலங்காரத்தில் செகுட்டையனாா் பக்தா்களுக்கு காட்சியளித்தாா். இதில் சிங்கம்புணரி, சூரக்குடி, முறையூா் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களைச் சோ்ந்த ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா்.

தொடர்புடையது

சிங்கம்புணரி சேவுகப்பெருமாள் அய்யனாா் கோயிலில் பூ பல்லாக்கு விழா

சிங்கம்புணரி சேவுகப்பெருமாள் அய்யனாா் கோயிலில் பூ பல்லாக்கு விழா

சதுா்வேத மங்கலம் அய்யனாா் கோயில் புரவி எடுப்பு விழா

சதுா்வேத மங்கலம் அய்யனாா் கோயில் புரவி எடுப்பு விழா

அய்யாபட்டி ஆதீனமிளகி அய்யனாா் கோயில் திருவிழா: மஞ்சுவிரட்டு

அய்யாபட்டி ஆதீனமிளகி அய்யனாா் கோயில் திருவிழா: மஞ்சுவிரட்டு

பிரான்மலை கலியுக மெய் ஐயனாா் கோயில் புரவி எடுப்புத் திருவிழா

பிரான்மலை கலியுக மெய் ஐயனாா் கோயில் புரவி எடுப்புத் திருவிழா

விடியோக்கள்

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!