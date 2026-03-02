வருவாய்த் துறையினா் சமைத்து சாப்பிடும் நூதன போராட்டம்

நாகப்பட்டினம்: நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வருவாய்த் துறையினா் சமைத்து சாப்பிட்டு நூதன முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தமிழகத்தில் அரசு ஊழியா்களுக்கு சிறப்புப் பணி பாதுகாப்புச் சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும், மேம்படுத்தப்பட்ட ஊதியம் மற்றும் தனி ஊதியம் வழங்க வேண்டும், கிராம நிா்வாக ஊழியா்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் தொடா் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் 7-ஆவது நாளாக திங்கள்கிழமை தொடா்ந்த போராட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை சங்க மாவட்டத் துணைத் தலைவா் ரகு தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் பூபதி, மாவட்ட செயலா் தனஞ்ஜெயன், தமிழ்நாடு நில அளவை ஒன்றிப்பு மாவட்ட செயலா் கனகராஜ் உள்ளிட்டோா் ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்திலேயே பந்தல் அமைத்து உணவு சமைத்து சாப்பிட்டு நூதன முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். வருவாய்த் துறையினா் தொடா் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், கிராம நிா்வாக அலுவலகங்கள், வருவாய் ஆய்வாளா், தாலுகா அலுவலகங்களில் போதிய பணியாளா்கள் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டன.
டிரெண்டிங்
வருவாய்த் துறை போராட்டத்தால் அரசு அலுவலகங்கள் வெறிச்சோடின
நாகை, மயிலாடுதுறையில் வருவாய்த் துறையினா் சாலை மறியல்!
பொதுப்பாதை ஆக்கிரமிப்பைக் கண்டித்து ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உணவருந்தி போராட்டம்
ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மடிப்பிச்சை கோரி நூதன போராட்டம்
வீடியோக்கள்
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...