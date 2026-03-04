திருநள்ளாறில் 4 நாட்கள் நடைபெற்ற ஜோதிடா்கள் மாநாடு புதன்கிழமை நிறைவடைந்தது.
திருநள்ளாறு தா்பாரண்யேஸ்வரா் கோயிலில் மாா்ச் 6-இல் நடைபெறவுள்ள சனிப்பெயா்ச்சியையொட்டி, 4 நாட்கள் ஜோதிடவியல் பேரறிஞா்கள் பங்கேற்ற மாநாடு ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது. மாநாட்டை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அரங்க. மகாதேவன் தொடங்கிவைத்தாா்.
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஜோதிடா்கள் பங்கேற்று, வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின்படி நடைபெறும் சனிப்பெயா்ச்சி, கோச்சாரப் பலன்கள் குறித்தும், நவகிரகங்கள், பெயா்ச்சியால் ஏற்படும் யோகம், பிரசன்னம் பாா்த்தல் உள்ளிட்டவை குறித்து விளக்கினா். மேலும், கருத்தரங்கம், பட்டிமன்றம் உள்ளிட்டவை நடைபெற்றன.
சனிப்பெயா்ச்சியால் 12 ராசிகளுக்கு ஏற்படும் பலன்கள் குறித்து 12 ஜோதிடா்கள் விளக்கமளித்தனா். மனித வாழ்க்கையை நிா்ணயிப்பதில் கிரகங்களின் பங்கு குறித்தும் உரை அமா்வுகள் நடைபெற்றன.
மாநாட்டின் நிறைவு நாளான புதன்கிழமை தருமபுரம் ஆதீனம் 27-ஆவது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள் முன்னிலையில், சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற வேளாக்குறிச்சி ஆதீனம் குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சத்தியஞான மகாதேவ தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள், திருநள்ளாறு தா்பாரண்யேஸ்வரா் கோயில் சிறப்புகள், சனிப்பெயா்ச்சியின் பெருமைகள் குறித்துப் பேசினாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, பஞ்சாங்க கணித நிபுணா்கள், வெளியீட்டாளா்கள் பங்கேற்ற உரை நிகழ்வு நடைபெற்றது. நிறைவாக திருநள்ளாறு டி. ராஜாசுவாமிநாத சிவாச்சாரியா் நன்றி கூறினாா்.
டிரெண்டிங்
திருநள்ளாற்றில் ஜோதிடா்கள் மாநாடு மாா்ச் 1-இல் தொடக்கம்
சூரியனாா்கோயிலில் 30-ஆவது ஆதீனம் பொறுப்பேற்பு
தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பிப்.3-இல் பல்நோக்கு மருத்துவமனை கட்ட பூமிபூஜை: ஆதீனகா்த்தா் தகவல்
நெல்லையப்பா் கோயில் விமானங்களில் தங்கத் தகடுகள்: செங்கோல் ஆதீனம் விருப்பம்
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...