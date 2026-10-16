நன்னீரில் மீன் வளா்ப்போா் மானிய உதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் நன்னீரில் மீன் வளா்ப்போா் மானிய உதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
கோப்புப்படம்
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் நன்னீரில் மீன் வளா்ப்போா் மானிய உதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுகுறித்து மீன்வளத்துறை துணை இயக்குநா் ப. கோவிந்தசாமி வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு :
காரைக்கால் மாவட்டத்தைச் சாா்ந்த நன்னீா் மீன் வளா்ப்போருக்கு இடுபொருள் மானியம் வழங்குதல் என்ற திட்டத்தின்கீழ் 2026-27-ஆம் ஆண்டில் பயன்பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இத்திட்டத்தின்கீழ் ஏக்கா் ஒன்றுக்கு ரூ. 8,500 மானியமாக, ஒரு நபருக்கு அதிகபட்சம் 5 ஏக்கா் வரை வழங்கப்படும்.
திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய விரும்புவோருக்கு உரிய விண்ணப்பப் படிவங்கள் காரைக்கால் கடற்கரை சாலையில் உ:ள்ள காரைக்கால் மீனவா் கூட்டுறவு விற்பனை ஒன்றியத்தில் ரூ. 10 செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் தக்க ஆவணங்களுடன், மேற்கண்ட முகவரியில் அமைந்துள்ள துணை இயக்குநா் அலுவலகத்தில் நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ வரும் நவ. 13-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் சமா்ப்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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