மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலம் அதிகம் சம்பாதிக்கலாம் என்ற ஆசைவாா்த்தை கூறி, இளைஞரிடம் ரூ. 6.34 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது குறித்து ஃசைபா் கிரைம் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
நாகை மாவட்டம், வேளாங்கண்ணி சக்தி விநாயகா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பாலசுப்பிரமணியன் மகன் முகேஷ் (31). இவா், தனது கைப்பேசியில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தொடா்பான செயலியை பதிவிறக்கம் செய்துள்ளாா். இதைத்தொடா்ந்து அவரின் வாட்ஸ் ஆப் எண்ணில் பேசிய அடையாளம் தெரியாத நபா், வழிகாட்டுதல் குரூப் ஒன்றில் முகேஷை இணைத்துள்ளாா். அந்த குரூப் மூலம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் என ஆசை வாா்த்தையை கூறியுள்ளாா்.
இதை நம்பிய முகேஷ் கடந்த பிப். 11 ஆம் தேதி முதல் பிப். 16- ஆம் தேதி வரை 4 தவணைகளாக ரூ. 6.34 லட்சத்தை அடையாளம் தெரியாத சிலரின் வங்கி கணக்குகளுக்கு அனுப்பியுள்ளாா். பின்னா், அந்த நபா்களை முகேஷால் தொடா்பு கொள்ளமுடியவில்லையாம். தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த முகேஷ், மாவட்ட ஃசைபா் கிரைம் போலீஸாரிடம் மோசடி குறித்து செவ்வாய்க்கிழமை புகாா் அளித்தாா். இதுகுறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
டிரெண்டிங்
ரிசா்வ் வங்கி பெயரில் காட்பாடி இளைஞரிடம் ரூ.73 லட்சம் மோசடி
முகநூல் விளம்பரம் மூலம் பண மோசடி
ஆன்லைனில் முதலீடு: இருவரிடம் ரூ. 13.50 லட்சம் மோசடி
இளைஞரிடம் இணையவழியில் ரூ.15 லட்சம் மோசடி
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...