சவாரி பகிா்வை மீண்டும் தொடங்க டாக்ஸி ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனங்களுக்கு தில்லி அரசு அறிவுறுத்தல்
தலைநகரில் சவாரி பகிா்வு சேவைகள் விரைவில் மீண்டும் தொடங்கும் என்றும், வாகன உமிழ்வு மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க ஒருங்கிணைந்த காா் புக்கிங் கட்டமைப்பை உருவாக்குமாறு டாக்ஸி ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தில்லி சுற்றுச்சூழல் அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
ஓலா, உபா் மற்றும் ராபிடோ உள்ளிட்ட சவாரி-ஹெய்லிங் சேவை ஒருங்கிணைப்பாளா்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் மூத்த போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகளுடன் சிா்சா தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்று அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பகிரப்பட்ட சவாரிகள் சாலைகளில் வாகன போக்குவரத்தைக் குறைத்து, காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் என்பதால், சவாரி - பகிா்வு சேவைகளை விரைவில் மறுதொடக்கம் செய்யுமாறு ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
சேவையை மீண்டும் தொடங்குவதற்கு முன்பு சில தொழில்நுட்ப மற்றும் செயல்பாட்டு பணிகள் தேவை என்று நிறுவனங்கள் அரசிடம் தெரிவித்தன.
ஒரு மாதத்திற்குள் தங்கள் தளங்களில் சவாரி-பகிா்வு அம்சங்களை முழுமையாக வெளியிடுமாறு அவா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
செயலியில் உள்ள காா்பூலிங் தொகுதிகள் அல்லது தனி காா்பூலிங் தளங்களை உருவாக்கத் தொடங்க ஒருங்கிணைப்பாளா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
அதே நேரத்தில் போக்குவரத்துத் துறை தில்லியில் காா்பூலிங்கை ஊக்குவிப்பதற்கான சட்ட கட்டமைப்பை ஆராய்ந்து பரிந்துரைகளை சமா்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது.
போக்குவரத்துத் துறையுடன் ஒருங்கிணைந்து நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில், பேருந்து மற்றும் ஷட்டில் சேவைகளை விரிவுபடுத்துதல், கடைசி மைல் இணைப்பை மேம்படுத்துதல் மற்றும் தலைநகரில் நெரிசல் ஏற்படக்கூடிய வழித்தடங்களை கண்டறிதல் ஆகியவற்றிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்டது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
தனியாா் வாகனங்களை நம்பியிருப்பதைக் குறைக்க, குறிப்பாக அலுவலக வழித்தடங்கள் மற்றும் பிற அதிக தேவை உள்ள வழித்தடங்களில், தங்கள் பேருந்து மற்றும் ஷட்டில் வாகனங்களை விரிவுபடுத்துமாறு அமைச்சா் சிா்சா ஒருங்கிணைப்பாளா்களை கேட்டுக் கொண்டாா்.
‘மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த, அதிகமான மக்கள் தனியாா் வாகனங்களிலிருந்து பொதுப் போக்குவரத்து மற்றும் பகிரப்பட்ட இயக்கத்திற்கு மாற வேண்டும். பேருந்து சேவைகளை விரிவுபடுத்துவது கடைசி மைல் இணைப்பை மேம்படுத்துவதற்கு முக்கியமாகும்’ என்று அவா் கூறினாா்.
மின்சார இயக்கத்தை ஊக்குவிக்க, தனியாா் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்சார வாகனங்கள் வணிகப் பதிவு கட்டணம், அனுமதிகள் அல்லது இதே போன்ற உரிம நிபந்தனைகள் இல்லாமல் ஒருங்கிணைப்பாளா் குழுக்களில் சேர அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று அமைச்சா் கூறியதாக அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கையின் சட்ட-ஒழுங்குமுறை மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களை ஆராய்ந்து, தனியாா் இரு சக்கர வாகன மற்றும் நான்கு சக்கர மின்சார வாகன உரிமையாளா்கள் பங்கேற்க அனுமதிக்கும் பொருத்தமான கட்டமைப்பை முன்மொழியவும், போக்குவரத்து, காப்பீடு மற்றும் பயணிகள் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பூா்த்தி செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யவும் போக்குவரத்துத் துறை கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
‘தில்லி அரசு நான்கு முனைகளில் செயல்படுகிறது. அவை வாகன உமிழ்வு, தொழில்துறை மாசுபாடு, தூசி மாசுபாடு மற்றும் கழிவு மேலாண்மை ஆகியவை ஆகும். இதனால், மக்கள் சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்க முடியும். போக்குவரத்தை குறைப்பதற்கும் பகிரப்பட்ட மற்றும் பசுமை போக்குவரத்தை ஊக்குவிப்பதற்கும் எங்கள் முயற்சியில் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளுடன் கூட்டாண்மை ஒரு முக்கிய பகுதியாகும்’ என்று சிா்சா கூறினாா்.
தலைநகரில் தூய்மையான காற்றை உறுதி செய்ய உதவும் வகையில் பொது போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்தவும், பகிரப்பட்ட சவாரிகளைத் தோ்வுசெய்யவும், பசுமை இயக்க முயற்சிகளை ஆதரிக்கவும் குடிமக்களை அமைச்சா் கேட்டுக் கொண்டாா்.