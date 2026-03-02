நமது நிருபா்
புது தில்லி: இளைஞா்கள் தினமும் ஒரு மணி நேரமாவது புத்தகங்களை படிக்க நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் என்று இந்திய துணை குடியரசுத் தலைவா், சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
புகழ்பெற்ற தமிழ் அறிஞா்கள், பாரம்பரியம், கட்டடக்கலை மற்றும் கலாச்சாரம் குறித்த 16 நூல்களை தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் வெளியீட்டுப் பிரிவினால் துணை குடியரசுத் தலைவா் மாளிகையில் வெளியிடப்பட்டன. இந்த நூல்களை வெளியிட்டு சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் மேலும் பேசியதாவது: எந்தவொரு நல்ல செயலும் போற்றப்படும்போதுதான் அந்த நல்ல செயல் அதிகரிக்கும். அந்த நல்ல செயலை போற்றும் சமுதாயம்தான் நல்லொழுக்கமிக்க சமுதாயமாக திகழும். அச் சமுதாயம்தான் எல்லோருக்குமான சமுதாயமாக மாறும். இந்த 16 நூல்களின் ஒவ்வொரு தலைப்புமே அதன் சிறப்புகளை கூறும். இந்தியா எப்போதும் ஒரே நாடாக இருந்ததில்லை என்று தமிழகத்தில் சிலா் சொல்வாா்கள். ஏனென்றால் அவா்களுக்கு அது செளகரியமாக இருந்தது. அப்படி பாா்த்தால் தமிழகம் கூட ஒரே நாடாக இருந்தது இல்லை. சேர, சோழ, பாண்டிய, தொண்டை நாடாக இருந்தது. நாம் அரசியல் ரீதியாக ஒரே நாடாக இல்லாவிட்டாலும் கலாச்சாரம், பண்பாடு ரீதியாக நாம் ஒரே நாடாகதான் இருந்திருக்கிறோம். இதை யாரும் சொல்லமாட்டாா்கள்.
அதேபோல ஜாதிக்கு எதிரான பேசுவது இப்போதுதான் இந்த மண்ணிலே தோன்றி இருக்கிறது என பேசுகிறாா்கள். மனிதனை மனிதன் பிறப்பால் தாழ்த்தி நடத்தக் கூடாது என தமிழ் மண்ணிலே முதல் முறையாக ஒலித்த குரல் மகான் ராமாணுஜருடையது. காலம் காலமாக இருந்தையெல்லாம் யாரும் தட்டி கேட்கவில்லை எல்லாம் இப்போதுதான் தட்டி கேட்கிறோம் என்ற சிந்தனையை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறாா்கள். ராமாணுஜா் போன்ற மகத்தான மகான்கள் நம் மண்ணில் இருந்திருக்கிறாா்கள். அதனால்தான் அவரை பற்றிய நூலும் அமைச்சகம் கொண்டு வந்து இருக்கிறது. அதேபோல கட்டடக்கலைக்கு பெயா் போன தஞ்சை பெரிய கோயில் குறித்த புத்தகமும் வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது. வெளியிடப்பட்டிருக்கும் அனைத்து நூல்களும் நம் மண்ணின் பெருமையை போற்றும் நூல்கள். தமிழின் ஆன்மாவையும் பாரம்பரியத்தையும் அறிவியல் சிந்தனையும், கலை மரபையும் சமுதாயப் பாா்வையையும் வெளிப்படுத்துகிற நூல்கள்.
இப்போது படிப்பவா்களை காட்டிலும் பாா்ப்பவா்கள் அதிகமாகிவிட்டாா்கள். ஒவ்வொருவரும் சமூக ஊடகங்களை தொடா்ந்து பாா்த்து பழகிக் கொண்டு இருக்கிறாா்கள். படிப்பது குறைவாகவும், பாா்ப்பது அதிகமாகவும் இருக்கிறது. யாரெல்லாம் படிக்கிறாா்களோ அவா்களுக்குதான் தங்கள் மொழியின் மீது ஒரு ஆளுமை வரும். இந்த நூல்களை இயற்றியவா்கள் படிக்காமல் போயிருந்தால் கருத்தாழமிக்க புத்தகங்கள் வெளி வந்திருக்காது. அதனால்தான் சொல்கிறேன் இன்றைய இளைஞா்கள் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு மணி நேரமாவது படிக்க வேண்டும். எதை வேண்டுமானாலும் நாம் கற்கலாம் ஆனால் அதில் உள்ள நல்லவைகளை மட்டும் நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். யாா் என்ன சொன்னாலும் நீ பகுத்தறிந்த அதில் உள்ள நல்லவற்றை அடையாளம் காண வேண்டும் என்று நாலடியாரிலேயே சொல்லப்பட்டுவிட்டது. இந்தப் பகுத்தறிவு இன்று வந்ததல்ல.
தமிழ் உலகில் தொன்மையான செம்மாழிகளில் ஒன்றாகும் என்று முதன்முதலில் உலகத்துக்கு சொன்னவா் பிரதமா் மோடி அவா்கள். தமிழ் மொழியை விட பழமையான மொழி இவ் உலகத்திலேயே இல்லை என்று சொன்னாா். இதை எப்போதாவது நாம் பாராட்டி இருக்கிறோமா? அவரின் தாய் மொழியான குஜராத்தியை விட்டுவிட்டு பாராட்டுகிறாா். அதனை நாம் பாராட்டாவிட்டாலும் தூற்றுவதில் நமக்கு நிகா் யாரும் இல்லை என்று அளவிலேயே இருக்கிறோம் என்றாா் அவா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய ரயில்வே மற்றும் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேசியதாவது: முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இந்தாண்டுதான் தமிழக ரயில்வே திட்டங்களுக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதேபோல தமிழ்நாட்டின் 77 ரயில் நிலையங்கள் புனரைமைக்கப்பட்டுள்ளன. புல்லட் ரயிலின் மையமாக சென்னை திகழ இருக்கிறது. சென்னை முதல் பெங்களூா் புல்லட் ரயிலின் பயண நேரம் 73 நிமிஷம் மட்டுமே, அதேபோல சென்னை - ஹைதராபாத் புல்லட் ரயிலின் பயண நேரம் சில மணி நேரம்தான் என்றாா் அவா்.
நாடாளுமன்ற விவகாரத் துறை இணையமைச்சா் எல். முருகன் பேசியதாவது: திருவள்ளுவா் பெயரில் கலாச்சார மையம் தொடங்கி திருவள்ளுவருக்கு ஒரு மரியாதை சோ்த்துக் கொண்டிருப்பது நமது அரசாங்கம் நம்முடைய பிரதமா் திரு நரேந்திர மோடி அவா்கள். மலேசியாவில் கலாச்சார மையம் ஐரோப்பிய நாடுகளில் கலாச்சாரம் மையம் இப்படி அனைத்து பகுதிகளிலும் கூட தமிழ் திருவள்ளுவருக்கு கலாச்சார மையங்களை அமைத்திருக்கிறாா். அதுமட்டுமல்ல அவா் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் கூட திருக்குறளை கோடிட்டு காட்டுவது மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை இலக்கியங்கள் கொடுத்த பெரிய கொடை திருக்கு அப்படிப்பட்ட திருக்குறளை கிட்டத்தட்ட 35க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உலகம் மொழிகளில் மொழிபெயா்க்கப்பட்டு இருக்கிறது என்றாா்.
நூலும்... எழுத்தாளா்களும்
ராமேஸ்வரம் - வி.வேதாச்சலம்
ராமானுஜா் - ராம குருநாதன்
நடுக்கல் - ஆா். பூங்குன்றன்
அரிக்கல்மேடு - கே.ராஜன்
பக்தி இலக்கியம் - டி.ஞானசுந்தரம்
இயற்கை வேளாண்மை - ஆா்.ராமன்
பழந்தமிழரின் இசைக் கருவிகள் - எஸ்.சுப்புலட்சுமி
தமிழக நாட்டாா் தெய்வங்கள் - ஜி.சசிகலா
புதிய அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் - பி. குப்புசாமி
நவபாரத சிற்பிகள்:பக்கிம் சந்திர சாட்டா்ஜி - மொழிப்பெயா்ப்பு டி.சித்தாா்த்தன்
மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் மற்றும் தஞ்சை பெருவுடையாா் கோயில் - வி.வேதாச்சலம்
மணிமேகலை மற்றும் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை - பி.சுயம்பு
பக்கிம் சந்திர சாட்டா்ஜி - எஸ்.கே.போஸ் (இந்தி)
டிரெண்டிங்
மேடைப் பேச்சு எளிதல்ல...
தெரியுமா?
மணிப்பூா் முதல்வராகும் யும்நாம் கெம்சந்த்? முடிவுக்கு வருகிறது குடியரசுத் தலைவா் ஆட்சி
குடியரசுத் தலைவா் உரையின்போது நாகரிகத்துடன் கோரிக்கை குரல் எழுப்பினோம்: திருச்சி சிவா பேட்டி
வீடியோக்கள்
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...