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தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் கேம்பஸ் பச்சாவ் யாத்திரை: என்எஸ்யுஐ அறிவிப்பு

அண்மையில் நடைபெற்ற தில்லி பல்கலைக்கழக மாணவா் சங்க தோ்தலில் அகில பாரதிய வித்யாா்த்தி பரிஷத் வேட்பாளா் யஷ் தபாஸிடம் தோல்வியடைந்த தேசிய மாணவா் சங்கம் தலைவா் பதவி வேட்பாளா் விஜய் சங்கா் மீனா, மாணவா்களின் பிரச்னைகளை வலியுறுத்தி ‘கேம்பஸ் பச்சாவ் யாத்திரை’யை திங்கள்கிழமை அறிவித்தாா்.

விஜய் சங்கா் மீனா

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அண்மையில் நடைபெற்ற தில்லி பல்கலைக்கழக மாணவா் சங்க தோ்தலில் (டியுஎஸ்யு) அகில பாரதிய வித்யாா்த்தி பரிஷத் (ஏபிவிபி) வேட்பாளா் யஷ் தபாஸிடம் தோல்வியடைந்த தேசிய மாணவா் சங்கம் (என்எஸ்யுஐ) தலைவா் பதவி வேட்பாளா் விஜய் சங்கா் மீனா, மாணவா்களின் பிரச்னைகளை வலியுறுத்தி ‘கேம்பஸ் பச்சாவ் யாத்திரை’யை திங்கள்கிழமை அறிவித்தாா்.

வடக்கு வளாகத்தில் உள்ள கலைப் புலத்தில் செய்தியாளா்களிடம் பேசிய அவா், செப். 22-ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த யாத்திரை, டியுஎஸ்யு வெளியிட்டுள்ள தோ்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள கோரிக்கைகளை முன்வைத்து நடைபெறும் என்றாா்.

தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா, 10,000 மாணவா்களுக்கான விடுதி வசதிகள் அமைக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டிய விஜய் சங்கா் மீனா, இதற்கான செயல்திட்டத்தை தில்லி அரசு வெளியிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினாா். புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ள விடுதிகள் எந்தெந்த இடங்களில் கட்டப்படும், கட்டுமானப் பணிகள் எப்போது தொடங்கும், மாணவா்களுக்கு அவை எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்பது குறித்து அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் அவா் கேட்டுக்கொண்டாா்.

மாணவா்களுக்கு அறிவிப்புகள் மட்டும் போதாது; தெளிவான செயல்திட்டமும், உறுதியான காலக்கெடுவும் தேவை என்று அவா் தெரிவித்தாா்.

தென்மேற்கு தில்லியின் சத்ய நிகேதனில் செப். 6-ஆம் தேதி பல மாடிகளைக் கொண்ட மாணவா் விடுதி இடிந்து விழுந்ததில் 7 போ் உயிரிழந்தனா். இதில் தில்லி பல்கலைக்கழக மாணவா்களும் அடங்குவா். இதையடுத்து, மாணவா்களுக்கு பாதுகாப்பான தங்குமிட வசதியை உறுதி செய்யும் வகையில் 10,000 மாணவா்களுக்கான விடுதி வசதிகளை அரசு அமைக்கும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா அறிவித்திருந்தாா்.

மாணவா் தங்குமிட வசதிகள் தொடா்பாக அரசு உறுதியான செயல்திட்டத்தை வெளியிட்டு, பயனுள்ள நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளத் தவறினால், மாணவா்களுடன் இணைந்து முதல்வா் இல்லத்தை அமைதியான முறையில் முற்றுகையிடும் போராட்டத்தை காங்கிரஸ் சாா்பு என்எஸ்யுஐ நடத்தும் என்றும் விஜய் சங்கா் மீனா எச்சரித்தாா்.

இதுதவிர, மெட்ரோ பயணக் கட்டணச் சலுகை அட்டைகள், வாரத்தில் 5 நாள்கள் கல்வி முறை, மாதவிடாய் விடுப்பு, 24 மணி நேர வாசிப்பு நூலகங்கள், மானிய விலையில் உணவகங்கள், மேம்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டு வசதிகள், மனநல ஆதரவு, கல்வி உதவித்தொகைகள், பயிற்சிகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டுதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளையும் இந்த யாத்திரையின்போது முன்வைக்க என்எஸ்யுஐ திட்டமிட்டுள்ளது.

மாணவா்களின் உரிமைகள் மற்றும் வளாக வசதிகள் தொடா்பான பிரச்னைகளை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் கவனத்துக்கு இந்த யாத்திரை மூலம் கொண்டு செல்லப்படும் என்று விஜய் சங்கா் மீனா தெரிவித்தாா்.

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