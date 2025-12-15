கன்னியாகுமரி
கொட்டாரம் அருகே டெம்போ திருட்டு
கொட்டாரம் அருகே சாலையோரத்தில் நிறுத்தியிருந்த டெம்போ திருடப்பட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கொட்டாரம் அருகேயுள்ள அச்சன்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் செந்தில்குமாா் (43). டெம்போ ஓட்டுநரான இவா் தனக்குச் சொந்தமான டெம்போவை கொட்டாரம் மிட்டாய் தட்டு பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நிறுத்திவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்டாா்.
இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை காலை 6 மணிக்கு அவா் டெம்போவை எடுப்பதற்காக அந்தப் பகுதிக்கு வந்தாா். அப்போது அங்கு நிறுத்தியிருந்த டெம்போவை காணவில்லையாம்.
இதுகுறித்து செந்தில்குமாா், கன்னியாகுமரி காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.