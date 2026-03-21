மகாராஜபுரம் ஊராட்சியில் அதிமுகவினா் துண்டுப் பிரசுரம் விநியோகம்
பொதுமக்களிடம் துண்டுப் பிரசுரம் விநியோகம் செய்த அதிமுகவினா்.
பொதுமக்களிடம் துண்டுப் பிரசுரம் விநியோகம் செய்த அதிமுகவினா்.
பொதுமக்களிடம் துண்டுப் பிரசுரம் விநியோகம் செய்த அதிமுகவினா்.
மகாராஜபுரம் ஊராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் அதிமுகவினா் தோ்தல் வாக்குறுதிகள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களை வெள்ளிக்கிழமை விநியோகம் செய்தனா்.
ஊராட்சி முன்னாள் தலைவா் கே. இசக்கிமுத்து தலைமையில், மகாராஜாபுரம் ஸ்ரீ குமர கணபதி கோயில் முன் தொடங்கி குமரப்பபுரம், அரிதாசபுரம், நரிக்குளம் ஆகிய பகுதியில் வீடு, வீடாக துண்டுப் பிரசுரம் விநியோகிக்கப்பட்டது.
அகஸ்தீசுவரம் தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் பா. தாமரை தினேஷ், ஊராட்சி ஒன்றியக் குழு முன்னாள் தலைவா் சாந்தி இசக்கிமுத்து, தென்தாமரைக்குளம் பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவி பொன். பன்னீா்செல்வி, அதிமுக நிா்வாகிகள் ரெமோ, செல்வராணி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
