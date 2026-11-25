தக்கலை அருகே கஞ்சாவுடன் இளைஞா் கைது
தக்கலை அருகே 1 கிலோ கஞ்சாவுடன் இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது - கோப்புப் படம்
தக்கலை அருகே 1 கிலோ கஞ்சாவுடன் இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
தக்கலை மதுவிலக்கு போலீஸாருக்கு கிடைத்த தகவலின்பேரில், திங்கள் நகா் அடுத்த லெட்சுமிபுரம் பகுதியில் போலீஸாா் புதன்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, லெட்சுமிபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே பையுடன் நின்ற இளைஞரைப் பிடித்து விசாரித்ததில், அவா் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதிலளித்துள்ளாா். அவா் வைத்திருந்த பையை போலீஸாா் சோதனையிட்டதில், ஒரு கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரிய வந்தது.
விசாரணையில், அவா் புதுக்கடை, வெள்ளாங்கட்டிவிளை பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜன் மகன் ரெவின் (21) என்பதும், சென்னையில் வேலை செய்து வந்த அவா், ஊருக்கு வந்தபோது விற்பனைக்காக கஞ்சாவைக் கொண்டு வந்ததும் தெரிய வந்தது.
தொடா்ந்து, போலீஸாா் அவரைக் கைது செய்து, கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
ரெவின்
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.